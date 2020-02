Social • 16 Februarie 2020 • 11:01 11:01 Lectura de un minut

O femeie in varsta de 56 de ani din Deva este suspectata de noul coronavirus dupa ce a fost intr-o calatorie de 7 zile in Thailanda si s-a intors in tara in data de 13 februarie. Este internata la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara.

Prefectura Hunedoara a trimis duminica un comunicat potrivit caruia o femeia in varsta de 56 de ani din Deva, a fost diagnosticata cu o forma de COVID 19 si ulterior transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. Femeia s-a prezentat la UPU Deva cu sindrom febril, fiind imediat izolata dupa un prim consult de specialitate, activandu-se procedurile prevazute pentru situatii de „posibila infectie cu coronavirus”. O Autospeciala Transport Pentru Victime Multiple (ATPVM) de la Detasamentul de Pompieri Deva a transportat-o la Timisoara in conditii speciale, potrivit digi24.ro. "Dupa efectuarea transportului, ATPVM va trece printr-un proces de decontaminare efectuat de echipajul CBRN (Cercetare chimica bacteriologica si radionucleara) din cadrul ISU Timis. Pacienta, cu domiciliul in Deva, a calatorit 7 zile in Thailanda si s-a intors in tara in data de 13 februarie prin Aeroportul Otopeni. In urma investigatiilor si analizelor medicale efectuate la spitalul din Timisoara urmeaza sa se stabileasca exact diagnosticul pentru pacienta din Deva", se arata in comunicat. Citeste si: Femeia care s-a aruncat de la etaj suferea de tulburari psihice

