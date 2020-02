Tatal biologic al copilului in varsta de 4 luni, care s-a declarat incapabil sa mai aiba grija de el, a lasat copilul in bratele politistilor si a plecat.

Barbatul in varsta de 40 de ani s-a prezentat la sediul Politiei din Petrosani, sambata, cu un copil de doar 4 luni pe care l-a pus in bratele politistilor sustinand ca nu mai poate avea grija de el.

De asemenea, a mai spus si ca mama acestuia, in varsta de 31 de ani, a plecat de acasa si a lasat bebelusul in grija lui. Barbatul a explicat autoritatilor ca s-a speriat cand a realizat ca trebuie sa aiba grija de el, mentionand ca nu este capabil de acest lucru.

"Politistii au anuntat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Hunedoara, care au luat masura internarii temporare a minorului la Sectia de Pediatrie a Spitalului din localitate. La ora 16.30, reprezentantii unitatii medicale au sesizat Politia cu privire la disparitia minorului internat in prealabil in cadrul sectiei Pediatrie. In scurt timp, echipa operativa din teren a identificat, pe raza municipiului Petrosani minorul, care se afla impreuna cu mama sa si barbatul de 40 de ani", a transmis Inspectoratul de Politie al Judetului Hunedoara.

Parintii bebelusului au fost dusi la sediul Politiei Municipiului Petrosani unde a fost solicitata prezenta reprezentantilor DGASPC . In cursul serii, femeia si fiul acesteia au fost internati intr-un centru specializat, din subordinea DGASPC, potrivit adevarul.ro.