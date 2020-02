Monitorizarea reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale din productia interna, realizata la laboratoarele de specialitate din Bucuresti si Mures, a identificat anul trecut reziduuri cu valori mai mari decat limitele maxime admise intr-o singura proba de tomate din 675 analizate, rosiile fiind retrase de la comercializare, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Conform ultimului Raport privind Planul National de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din Fructe, Legume si Cereale, in anul 2019, la Laboratorul pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale din Bucuresti s-au analizat 419 probe de tomate (412 probe tomate din cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru tomate in spatii protejate), din care in 227 probe (54%) nu au fost gasite reziduuri de pesticide, in 192 probe (46%) valorile reziduurilor au fost mai mici decat limitele maxime admise stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 396 din 2005 si nu au prezentat nici un risc pentru sanatatea consumatorilor, iar intr-o singura proba de tomate s-au identificat reziduuri cu valori mai mari decat limitele maxime admise, aceste tomate fiind retrase de la comercializare si luandu-se toate masurile prevazute de legislatie.

De asemenea, in cadrul Laboratorului Regional pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si Produse Vegetale Mures, in anul 2019, au fost analizate 256 probe de tomate, din care in 175 probe (68,36%) nu au fost gasite reziduuri de pesticide, iar in 81 probe (31,64%) valorile reziduurilor au fost mai mici decat limitele maxime admise stabilite prin regulament si nu au prezentat niciun risc pentru sanatatea consumatorilor.

"In anul 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va continua programul de sustinere a tomatelor in spatii protejate, iar pentru a creste si mai mult increderea consumatorului in produsele provenite de la producatorii autohtoni a fost introdusa obligativitatea depunerii de catre beneficiari la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a copiei Registrului de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat la zi si verificat de Oficiul Fitosanitar Judetean din cadrul Autoritatii Nationale Fitosanitare", se arata in comunicatul institutiei.

Autoritatea Nationala Fitosanitara se va implica prin actiuni de instruire cu privire la respectarea modului de utilizare a produselor de protectie a plantelor in tratamentele fitosanitare, va verifica registrele de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor si va monitoriza in continuare reziduurile de pesticide din legume, fructe si cereale.

MADR a anuntat vineri ca "Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate" continua si in anul 2020, termenul limita de inscriere in program fiind de 15 aprilie 2020, iar cel de valorificare a productiei, 15 iunie 2020, inclusiv.

In plus, pentru a avea siguranta ca tomatele ce vor fi oferite populatiei vor avea o calitate cat mai buna, beneficiarii trebuie sa detina un registru de evidenta a tratamentelor de protectie a plantelor, ce va fi verificat de catre inspectorii Autoritatii Nationale Fitosanitare.

Reprezentantii Directiilor pentru Agricultura Judetene efectueaza verificari la inceputul rodirii si inainte de inceperea recoltarii in vederea evaluarii productiei.

Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie sa valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp.

Principalele modificari pentru anul 2020 au avut in vedere imbunatatirea programului, astfel incat consumatorii sa beneficieze de tomate de calitate din productia autohtona.

Ca element de noutate, in anul 2020, verificarea preliminara a dosarelor si instruirea fermierilor privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protectia plantelor se va realiza de catre reprezentantii Directiilor pentru Agricultura judetene si respectiv, de catre inspectorii Autoritatii Nationale Fitosanitare, la Primaria localitatii respective.

Masura va fi luata in special pentru cele cateva judete unde sunt foarte multi beneficiari si pentru a veni in sprijinul fermierilor, potrivit Agerpres.ro