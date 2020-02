In Islanda a fost emis cod rosu de vreme rea, iar meteorologii au ramas socati de intensitatea vantului si s-au asteptat chiar sa depaseasca recordul de 261 de kilometri pe ora inregistrat acum 25 de ani.

In Reykjavik oamenii s-au putut tine cu greu pe picioare, iar cateva acoperisuri au fost distruse complet. In unele zone au fost inchise unitatile de invatamant, au fost suspendat transportul in comun, iar alimentarea cu electricitate a fost intrerupta.

Uraganele tot mai devastatoare, topirea ghetarilor si iernile care se transforma in veri toride nu fac decat sa ingrijoreze oamenii si sa priveasca lumea cu teama.

Bogdan Antonescu, expert in fenomene extreme, a explicat ca este vorba despre curenti de altitudine ale caror caracteristici se vor schimba odata cu schimbarea temperaturilor. Acesta a mai adaugat si faptul ca astfel de furtuni care ajung la 250 km/ora sunt usor comparate, din punctul de vedere al intensitatii, cu uraganele.

"Cu cat schimbarea de temperatura e mai mare, cu atat curentul de altitudine poate fi mai mare. Unele consecinte pot fi nebanuite", a spus expertul in cadrul unei emisiuni televizate.

La randul lui, Nicu Stefanuta, europarlamentar USR, a declarat ca, pe termen lung, se incearca oprirea accelerarii fenomenului schimbarilor climatice prin politici care sa reduca emisiile de gaze de sera.

"Singuri nu putem gestiona astfel de lucruri, numai in context european putem dezvolta aceasta situatie. Nimeni nu e suficient de bogat, de pregatit pentru a face fata noilor fenomene. Sa nu fim refractari ca nu sunt schimbari climatice sau ca nu ne intereseaza, trebuie sa fim acolo", a spus Stefanuta.

Acesta a abordat subiectul poluarii: "Trebuie sa ne uitam la problema in ansamblul ei, trebuie sa beneficiem de toti banii europeni care sunt acum pusi la bataie, sa ii atragem pentru reducerea noxelor, prin imbunatatirea transportului public.

Avem nevoie de o evaluare corecta a realitatii. Ce produce poluare in Romania?

Ne trebuie un studiu de ansamblu asupra acestei probleme. Va imaginati capacitatea noastra de reactie in cazul unor incendii mari de paduri in Romania? Nu cred. Trebuie resurse pentru educatie, protectie civila, inovatie", potrivit digi24.ro.