Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in cea mai mare parte a Dobrogei, Transilvaniei si Moldovei, iar la valori apropiate de optim in Maramures si pe suprafete agricole extinse din Oltenia si Crisana, potrivit prognozei de specialitate emisa de Administratia Nationale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 15 - 21 februarie 2020.

"Rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100 centimetri, in cultura graului de toamna, se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute (seceta pedologica moderata, puternica si extrema), in cea mai mare parte a Dobrogei, Transilvaniei si Moldovei, local in nordul, nord-vestul si vestul Banatului, nordul, centrul, estul, izolat in vestul si sudul Munteniei, sudul Olteniei si al Crisanei. Aprovizionarea cu apa a solului va prezenta valori satisfacatoare pana la apropiate de optim si optime, in Maramures, pe suprafete agricole extinse din Oltenia, Crisana, local in nordul, nord-estul si centrul Transilvaniei, nordul, nord-vestul, sudul,sud-vestul, vestul si sud-estul Munteniei, nord-vestul, nordul, vestul, centrul, sudul si sud-vestul Moldovei, sudul Dobrogei, nord-estul Banatului", arata prognoza agrometeorologica.

In privinta starii de vegetatie a culturilor agricole, pe ansamblu, culturile de camp si pomi-viticole isi vor continua starea de repaus vegetativ, in aproape toate regiunile agricole ale tarii. De asemenea, pe fondul regimului termic mai ridicat din aer si sol, local vor fi posibile reluari lente si temporare ale proceselor de crestere si dezvoltare ale plantelor, in special la culturile de toamna semanate in epoca optima.

Potrivit sursei citate, culturile de orz si grau de toamna semanate in epoca optima vor parcurge fazele de aparitie a frunzei a treia si infratire (25-100%), iar cele tardive, rasarirea si formarea frunzei a treia (10-100%). Rapita infiintata in perioada optima pe suprafete restranse isi va continua infrunzirea (4-12 frunze), starea de vegetatie a plantelor mentinandu-se in general medie spre slaba. Pomii fructiferi si vita de vie se vor afla in stadiul de repaus vegetativ in aproape toate plantatiile.

Pe terenurile cu expozitie sudica, izolat se va putea semnala faza de umflare a mugurilor de rod, indeosebi la speciile pomicole timpurii de samburoase, arata ANM.

In zilele cu precipitatii, lucrarile agricole in camp vor fi intrerupte temporar, in majoritatea regiunilor agricole.

Specialistii precizeaza ca, pe ansamblu, conditiile agrometeorologice vor fi favorabile desfasurarii lucrarilor agricole in camp, ce cuprind: continuarea efectuarii controlului biologic sistematic pentru determinarea viabilitatii culturilor de toamna si a elementelor de rod la speciile pomi-viticole, efectuarea araturilor pe suprafetele agricole fara strat de zapada si cu inghet

superficial la sol, precum si aplicarea ingrasamintelor organice la pomii fructiferi si vita-de-vie si a celor minerale pe baza de azot si potasiu la culturile de toamna semanate in perioada optima.

Din punct de vedere termic, intervalul se va caracteriza printr-o vreme mai calda decat in mod obisnuit, la nivelul intregii tari.

Temperatura medie diurna a aerului se va situa intre -3 si 11 grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 9 grade Celsius in majoritatea zonelor de cultura. Temperatura maxima a aerului se va incadra intre 4 si 16 grade Celsius, pe intreg teritoriul agricol al tarii, iar cea minima va fi cuprinsa intre -10 si 6 grade Celsius in aproape toate regiunile, valorile cele mai scazute fiind posibile in depresiuni, producandu-se inghet la sol, potrivit Agerpres.ro.

Pe parcursul intervalului de prognoza vor fi precipitatii, predominant sub forma de ploi locale, acestea fiind insotite de intensificari ale vantului.