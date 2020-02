Un fost administrator al unei societati comerciale de transport din Alba Iulia a primit trei ani de inchisoare si o amenda de 200.000 de lei in urma unui proces care are ca obiectiv decontarea fictiva a mii de cupoane gratuite de transport de care beneficiaza veteranii de razboi si vaduvele veteranilor.



Faptele au avut loc in perioada noiembrie 2009 – august 2010, potrivit adevarul.ro.

"Inculpatul a prezentat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba spre decontare, prin intermediul borderourilor depuse în lunile noiembrie 2009, decembrie 2009, mai 2010, iunie 2010, iulie 2010 şi august 2010, un număr de 3.399 cupoane statistice aferente călătoriilor gratuite pentru veterani de război sau văduve de război, acordate în baza Legii nr. 44/1994, cupoane completate cu nume, prenume şi alte date fictive (nr. de legitimaţie, ruta, km şi preţ), prezentându-le ca fiind reale, operaţiune în urma căreia, în perioada februarie 2011 – august 2011, societatea sa obţinut fără drept suma totală de 273.385 lei, de la Ministerul Transporturilor", arata instanta.

"Probele dosarului dovedesc faptul ca societatea a fost infiintata in anul 1999, avand ca si obiect principal de activitate transporturi rutiere de marfuri. Societatea a efectuat si transport rutier de persoane, in baza licentei de transport persoane eliberata de Autoritatea Rutiera Romana – Agentia Teritoriala Alba. Inculpatul a detinut calitatea de coasociat impreuna cu sotia sa, susnumitul fiind si administrator al societatii pana la data de 21.06.2012, cand cei doi au cesionat-o, iar entitatea economica si-a modificat denumirea, sediul social fiind mutat in mun. Ploiesti. In perioada 2009 – 2010, societatea a detinut un numar de 3 mijloace de transport - autobuze destinate transportului de persoane si a efectua transport de persoane pe ruta Campeni – Alba Iulia - Bucuresti si retur, acestea fiind, in fapt, singurele statii de urcare/c oborare autorizate", se sustine in rechizitoriu.