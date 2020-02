Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita, in judetul Mehedinti, au depistat sase cetateni sirieni, care intentionau sa ajunga ilegal in Olanda si Austria, cu ajutorul a doi austrieci, care acum sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, informeaza un comunicat transmis sambata de catre Politia de Frontiera.

"In data de 13.02.2020, in jurul orei 7,15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Svinita, judetul Mehedinti, au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, pe drumul national care face legatura intre localitatile Svinita si Berzasca, au fost oprite la control doua autoturisme, marca Alfa Romeo si Crysler, inmatriculate in Ungaria si Austria, in care se aflau mai multe persoane. Politistii de frontiera au procedat la legitimarea soferilor si a pasagerilor si au stabilit ca intr-un autoturism se aflau sase cetateni straini, care nu aveau documente asupra lor, iar in celalalt mijloc de transport se aflau doi cetateni austrieci, ambii in varsta de 55 de ani. Avand suspiciuni cu privire la scopul prezentei in zona, toti au fost condusi la sediul sectorului Politiei de Frontiera, unde in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca cei sase cetateni straini sunt din Siria, patru barbati cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani si doi minori de 9, respectiv 12 ani", precizeaza comunicatul mentionat.

La cercetari, cetatenii sirieni au declarat ca au trecut frontiera din Serbia in Romania, pe jos, fiind preluati de cei doi austrieci din apropierea granitei cu statul vecin. "Acestia intentionau sa ajunga in Olanda, respectiv Austria, cu ajutorul celor doi barbati, unde urmau sa plateasca suma de 6.000 de euro/persoana", relateaza sursa citata.

In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat pentru sirieni, respectiv de trafic de migranti pentru cetatenii austrieci, potrivit Agerpres.ro.

Totodata, cele sase persoane din Siria au fost preluate de Inspectoratul General pentru Imigrari, la finalizarea cercetarilor fiind dispuse masurile legale care se impun, mai mentioneaza sursa citata.