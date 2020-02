Noua persoane au fost arestate preventiv in urma unor operatiuni desfasurate de DIICOT in Bucuresti si judetul Giurgiu pentru destructurarea a doua grupuri infractionale specializate in trafic de droguri de risc si de mare risc.

Noua persoane au fost arestate preventiv in urma unor operatiuni desfasurate de DIICOT in Bucuresti si judetul Giurgiu pentru destructurarea a doua grupuri infractionale specializate in trafic de droguri de risc si de mare risc.

Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de DIICOT, au fost efectuate 17 perchezitii domiciliare in doua cauze, cei vizati fiind suspecti de trafic de droguri de risc si de mare risc, instigare la fals intelectual si efectuare cu intentie, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive.

Din cercetarile efectuate a rezultat ca membrii unei grupari formate din cinci inculpati procura substante interzise in cantitati mari din municipiul Constanta cu intentia de a le comercializa pe raza municipiului Giurgiu. Substantele psihoactive procurate sub forma de fragmente vegetale erau portionate de acestia in pachetele-doze ambalate in hartie, fiind vandute apoi consumatorilor la preturi cuprinse intre 10 si 20 de lei, precizeaza sursa citata.

In urma activitatilor desfasurate de catre procurorii DIICOT Biroul Teritorial Giurgiu impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti, au fost descoperite si ridicate droguri de mare risc si substante susceptibile a avea efecte psihoactive, suma de 2.200 de lei, precum si obiecte utilizate in activitatea de dozare, ambalare si comercializare a drogurilor.

Citeste si: Firea: Suma alocata pentru PMB nu poate sa acopere multitudinea...

In acest caz, Tribunalul Giurgiu a dispus, vineri, arestarea preventiva a doi inculpati pentru o perioada de 30 de zile.

Concomitent, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat 12 perchezitii la membrii unei grupari infractionale, formata din sapte barbati, cu varste cuprinse intre 26 si 40 de ani, care se ocupa cu distributia de cocaina si cannabis in Bucuresti, in special in zona cluburilor si localurilor, arata comunicatul amintit.

In urma activitatilor desfasurate, au fost ridicate 150 de grame de cocaina, 600 de grame de cannabis, sumele de 26.000 de lei si 350 de euro, un pistol, doua cantare electronice de precizie, sapte telefoane mobile si sapte cartele SIM. Cei sapte barbati au fost arestati preventiv, vineri, prin decizia Curtii de Apel Bucuresti, potrivit Agerpres.

DIICOT precizeaza ca pe parcursul intregului proces penal persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.