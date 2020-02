Copiii internati in spitalele 'dr. Victor Gomoiu'', ''Grigore Alexandrescu" si la Centrul de Recuperare "Dr. Nicolae Robanescu" vor avea parte saptamanal de reprezentatii de teatru de papusi si lectura, in cadrul proiectului "Dincolo de ziduri", derulat de Teatrul de papusi 'Licurici' al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti si Asociatia Taxiul cu Bomboane, informeaza un comunicat transmis sambata de catre Primaria Capitalei.

"Primaria Capitalei, prin Biblioteca Metropolitana Bucuresti, impreuna cu Asociatia Taxiul cu Bomboane, readuce zambetele copiilor internati in spitalele bucurestene! In cadrul proiectului 'Dincolo de ziduri', Teatrul de papusi 'Licurici' al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti si Asociatia Taxiul cu Bomboane vor sustine reprezentatii de teatru si lectura in fata celui mai pretentios si mai sincer public - copiii - incepand din 18 februarie, in trei spitale bucurestene. Astfel, pe parcursul anului, in fiecare zi de marti, teatrul de papusi poposeste la Spitalul Clinic de Copii Dr. 'Victor Gomoiu', in fiecare miercuri la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 'Grigore Alexandrescu', iar joia la Centrul de Recuperare pentru Copii 'Dr. Nicolae Robanescu'", precizeaza comunicatul mentionat.

Potrivit sursei citate, "Licurici" este singurul teatru de papusi din cadrul unei biblioteci de interes public, care, de mai bine de 40 de ani, bucura mai multe generatii de copii. Aceeasi misiune o are si Asociatia Taxiul cu Bomboane care din anul 2012 s-a implicat in diverse actiuni caritabile de notorietate precum: "Seara de Poveste", "Pui de Perna pentru Pui de Om", "Ciorapelul cu Bomboane", "De Vorba cu Delfinii", conform Agerpres.ro.

"Biblioteca Metropolitana Bucuresti este o retea de biblioteci publice, aflata sub patronajul Primariei Municipiului Bucuresti, care faciliteaza accesul la informare si lectura, prin serviciul gratuit de imprumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispozitia publicului in filialele sale raspandite in toate sectoarele Bucurestiului, BMB contribuie activ la imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii", se mai afirma in comunicatul Primariei Capitalei.