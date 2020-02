Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, cererea DNA de arestare preventiva a chirurgului Mircea Beuran, insa instanta a decis ca acesta sa fie plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a primit o mita de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic ocuparea unui post de asistent universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.

Decizia instantei nu este definitiva.

Potrivit DNA, la data de 18 decembrie 2018, Mircea Beuran, in calitate de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul UMF "Carol Davila", a acceptat si primit de la un medic intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti (martor in cauza) suma de 10.000 euro, in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.

Concret, Beuran este acuzat ca a primit banii respectivi atat pentru a propune in cadrul UMF "Carol Davila" scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea chirurgie generala, pe o perioada determinata, cat si pentru a asigura castigarea acestui concurs de catre medicul care i-a dat mita.

Procurorii noteaza ca, pana in prezent, postul respectiv nu a fost scos la concurs.

DNA mentioneaza ca dosarul a fost deschis ca urmare a sesizarii depuse de medicul care l-a mituit pe Beuran.

Mircea Beuran a fost seful Sectiei de chirurgie de la Spitalul Floreasca, el fiind demis in luna ianuarie, dupa ce o femeie a decedat in urma unor arsuri suferite pe masa de operatie, potrivit site-ului Agerpres.