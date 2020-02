Consiliul General al Capitalei a adoptat, in sedinta de marti, un proiect care prevede sterilizarea gratuita a cel mult 5.000 de caini si 5.000 de pisici fara pedigree care apartin bucurestenilor.

Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) a fost imputernicita sa organizeze o procedura de achizitie pentru servicii medical-veterinare, cu data de finalizare 31 decembrie. Obiectul acordului-cadru il constituie sterilizarea gratuita a unui numar de maximum 5.000 de caini si a unui numar de maximum 5.000 de pisici fara pedigree, cu detinator, aflati in proprietatea persoanelor fizice, cetateni ai municipiului Bucuresti, urmand ca serviciile prestate sa fie platite de catre ASPA.

Valoarea estimata a sterilizarii cainilor este de 235 lei fara TVA/femela si 190 lei fara TVA/mascul, iar la pisici - 150 lei fara TVA/femela si 130 lei fara TVA/mascul.

Va fi subventionata sterilizarea a maximum trei animale de companie pentru fiecare detinator, in limita plafonului stabilit, dupa principiul "primul venit - primul servit".

In expunerea de motive a proiectului, semnata consilierii generali Tudor-Tim Ionescu, Tomnita Michaela Florescu, Claudiu Daniel Catana, Ion Valentin Voicu, se mentioneaza ca, in aprilie 2017, CGMB a votat Strategia pentru protectia si bunastarea animalelor si ca sursa existentei animalelor fara stapan este dubla: abandonul si inmultirea necontrolata a acestora.

Conform aceleiasi surse, prin programul desfasurat in 2018 au fost sterilizati gratuit 701 caini si 2.056 pisici. Programul s-a derulat pe parcursul a opt saptamani, operatiile fiind realizate de 11 cabinete, potrivit Agerpres.ro.

"Cifra finala nu putea fi mai mare, tinand cont de durata programului si de numarul de cabinete. (...) De cele mai multe ori, puii rezultati in urma inmultirii necontrolate a animalelor sunt abandonati pe domeniul public sau in centrele ASPA. Cifrele oficiale arata ca, anul trecut, in centrul de adoptii ASPA Bragadiru, din 995 caini internati in adapost, 230 au fost cedati de proprietar (abandonati), adica 23,11%", se mai arata in expunerea de motive a proiectului.