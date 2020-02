Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca a cerut un punct de vedere ministrului Mediului daca trebuie sau nu sa mai fie prelungit contractul cu Iridex, care administreaza depozitul de deseuri de la Chiajna-Rudeni.





"Bucurestenii din Nord-Vestul orasului au depus sesizari cu privire la un miros deranjant care s-ar degaja de la depozitul de deseuri Rudeni-Chiajna. Am solicitat acum peste o saptamana ministerului mediului o pozitie oficiala cu privire la prelungirea sau nu a contractului care expira luna viitoare. NU Primaria Capitalei autorizeaza depozitele de deseuri, ci ministerul mediului prin agentia de mediu", a scris Gabriela Firea in postarea sa pe Facebook.

"Avem in acest moment un contract pentru groapa Iridex care expira luna viitoare si am vrea sa stim de la Ministerul Mediului, care avizeaza si autorizeaza toate depozitele de deseuri, daca trebuie sau nu sa mai fie prelungit acest contract, deoarece avizul de mediu este valabil inca 8 ani", a spus Firea intr-o postare pe Facebook.

Ea a mentionat ca a trimis o scrisoare ministrului Mediului, in care i-a solicitat - avand in vedere si declaratiile lui publice cu privire la faptul ca Primaria Capitalei are atributul de a continua sau nu contractul cu proprietarul si administratorul gropii de gunoi de la Rudeni-Chiajna - sa formuleze un punct de vedere cu privire la posibilitatea prelungirii duratei de exploatare a acestui depozit.

De asemenea, Firea a adaugat ca l-a rugat sa comunice daca a dispus noi controale si verificari la acest depozit de deseuri si daca Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti, aflata in subordinea ministerului, a retras autorizatia de mediu valabila pana pe data de 13 februarie 2028.

"Au trecut opt zile de la aceasta adresa pe care am transmis-o catre Ministerul Mediului, nu stim exact daca s-au dispus controale si verificari la groapa de gunoi Chiajna-Rudeni, petitii vin in continuare de la cetateni, in special de la cei din cartierele Pajura, Bucurestii Noi, Crangasi, Militari si Drumul Taberei, sectoarele 1 si 6 si ne-am dori ca in continuare sa aflam acest punct de vedere, sa stim daca se poate prelungi acest contract. De fapt, este vorba despre un act aditional care expira pe 21 martie", a afirmat Firea, potrivit Agerpres.

Ea a subliniat ca primarul general si Consiliul General nu au atributii de a inchide sau deschide un depozit de deseuri.

"Multi dintre cetatenii sectoarelor 1 si 6 spun ca sunt afectati de acest miros intepator in unele zile si la unele ore, au aparut si foarte multe petitii (...). Doar cateva dintre ele: 'Stop mirosului de biogaz', 'Inchide groapa de gunoi de la Rudeni', 'Stop gazarii provenite de la groapa Rudeni', 'Nu intoarce nasul de la groapa de gunoi'. Nu intorc nici nasul, nu ma derobez nici de responsabilitate, dar Primaria Capitalei nu poate nici sa inchida, nici sa deschida un depozit de deseuri", a reiterat Firea.