Generalul Marin Dragnea, veteran de razboi, a murit la varsta de 96 de ani.

"S-a stins din viata veteranul Marin Dragnea. Generalul Marin Dragnea a luptat sub drapelul Romaniei din prima si pana in ultima zi a celui de-Al Doilea Razboi Mondial si a slujit Armata Romaniei aproape 50 de ani. La numai 12 ani a devenit copil de trupa, iar la 18 ani, in 1941, a plecat voluntar pe front cu o unitate de cavalerie. A participat, timp de 4 ani, la luptele crancene atat din Campania de Est, cat si din cea de Vest. Ramas bun, veterane! Respect!" - este mesajul postat joi dimineata, pe Facebook, de Ministerul Apararii Nationale.

Conform blogului armataromaniei.ro, general Dragnea fost ranit la Stalingrad, fiind salvat de calul sau, Mugurel, iar in decembrie 1942 a fost luat prizonier la Stalingrad. In timpul bataliei pentru eliberarea Oradiei Mari a suferit a doua ranire grava, la bratul stang, pe care era sa il piarda, ramanand cu un grad de invaliditate din acest motiv.

Distinsul veteran a absolvit in anul 1943 Scoala de Ofiteri de Infanterie, iar dupa razboi Scoala Superioara de Razboi (1952) si Academia Superioara de Comanda si Stat Major (1954).

"Generalul Marin Dragnea a slujit Armata Romaniei aproape 50 de ani, in multe garnizoane din tara si poarta cu mandrie 10 ordine de razboi romanesti, germane, rusesti, cehoslovace, pentru fapte de vitejie in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa revolutia din 1989, generalul a fost decorat cu ordine pentru merite deosebite de statul roman, ceh, slovac, rus, francez, croat. De asemenea, pentru faptele de vitejie pe campul de lupta a fost decorat cu Steaua Romaniei, Coroana Romaniei, Virtutea Militara si Barbatie si Credinta", precizeaza sursa citata, potrivit Agerpres.

Pe 27 decembrie 1989, a fondat Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, al carei presedinte a fost pana in prezent.

Generalul Marin Dragnea s-a nascut pe 30 mai 1923, in comuna Silistea - Gumesti (Teleorman).