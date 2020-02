Doi deputati braileni, respectiv Emilia Meirosu si Florin Mircea, ambii din partea PSD, au raspuns provocarii lansate de Consiliul Judetean al Elevilor si au facut joi naveta cu trenul intre Braila si Ianca, alaturi de elevi, pe o distanta de 45 kilometri, scopul acestei actiuni fiind de a-i convinge pe parlamentari sa respinga OUG 51/2019.

Dupa calatoria cu trenul, parlamentarii au fost invitati la o consultare, programata la Liceul Teoretic "Constantin Angelescu" din Ianca, pe tema decontului navetei elevilor si a respingerii OUG 51/2019, "care pune in pericol naveta elevilor", potrivit declaratiei presedintelui Consiliului Judetean al Elevilor Braila, Rares Voicu.

"Dorim sa atragem atentia asupra conditiilor in care circula elevii din judetul Braila si a problemelor pe care le intampina in fiecare zi. Tragem astfel un semnal public de alarma, pentru a determina parlamentarii sa respinga OUG 51/2019, care pune in pericol accesul la educatie", a declarat Rares Voicu.

Desi invitatia a fost lansata catre toti parlamentarii braileni, doar Emilia Meirosu si Florin Mircea au raspuns provocarii lansate de reprezentantii elevilor, iar la discutii s-a alaturat ulterior si deputatul PNL Vasile Varga, care a venit direct la Liceul Teoretic "Constantin Angelescu" din Ianca.

"Am raspuns, astazi, provocarii Consiliului Judetean al Elevilor si am mers la Ianca, la o discutie despre una dintre problemele cu care se confrunta: decontarea transportului pentru elevii navetisti, un subiect bagat sub pres de fosta guvernare. Ei au inteles ca, in urma ordonantei emise de Cabinetul Orban, naveta le va fi decontata integral si nu vor mai fi nevoiti sa se lupte cu birocratia. Banii vor fi achitati zilnic, pe baza documentelor depuse de societatile de transport, in limita distantei de 50 de kilometri sau de 8 ori pe semestru, pentru cei care stau la internat sau in gazda. Marturisesc ca, pentru mine, intalnirile cu tinerii sunt intotdeauna interesante, pentru ca ei vorbesc mereu deschis si fara teama, mai ales cand aduc in discutie dificultatile lor", a scris Varga, pe contul sau de socializare.

Consiliul National al Elevilor a transmis, saptamana aceasta, scrisori deschise catre grupurile parlamentare din Parlamentul European, prin care a cerut sa se alature demersului prin care Ordonanta de Urgenta 51/2019 sa fie respinsa de parlamentarii din Romania, potrivit Agerpres.ro.