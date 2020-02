Raed Arafat a vorbit despre ce se intampla cu romanul de pe nava de coaziera "Diamond Princess", infectat cu coronavirus.

"Autoritatile japoneze au trimis echipe care au intrat acolo si au asigurat asistenta la nivelul navei. Cand apare un caz, el este evacuat si dus la spitalele desemnate de autoritatile japoneze", a declarat Raed Arafat.

"Noi speram ca totul sa fie ok pentru ca la majoritatea boala trece fara efecte critice. Procedura care se face in Japonia e una foarte corecta, e o procedura prevazuta in regulamentul sanitar international si orice tara care are astfel de situatii procedeaza in mod identic. E un regulament mondial pe partea de carantinare la nave la care apar boli infectioase la bord", a mai spus Arafat, potrivit antena3.ro.