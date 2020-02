Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca taxa de poluare pentru automobile nu poate rezolva intreaga problema care se extinde la nivel national. Ministrul spune ca intr-o strategie de retehnologizare pe termen lung se reduce si poluarea pe termen lung.

”Noi ne uitam la o strategie pentru intreaga economie si aici includem toate sectoarele de energie care polueaza, inclusiv traficul rutier. Nu cred ca o taxa de poluare doar pentru automobile ar rezolva problema la nivel national. Ceea ce incercam sa facem este retehnologizarea. Este o politica mult mai buna si sustenabila pe termen lung decat o taxa. Mesajul meu este ca politica fiscala folosita ca instrument pentru reducerea poluarii are rezultate mixte de-a lungul timpului. Atunci cand ai o strategie de retehnologizare pe termen lung, cu ajutorul unor imprumuturi de la BEI, de exemplu, reducerea poluarii este sustenabila pe termen lung. Deocamdata, nu se discuta de o taxa de poluare, dar vom vedea in viitor”, a mentionat Citu.

Ministrul a amintit si de programul Rabla prin care se vrea eliminarea a 60.000 de autovehicule uzate, conform antena3.ro.

Programul Rabla are in vedere eliminarea tuturor masinilor care polueaza. Daca prin acest program se pot aduce mai multe autovehicule noi decat cele importate, rezultatele vor fi vizibile. Taxa auto a fost eliminata inca din februarie 2017, iar cei care platisera pentru inmatricularea masinilor urmau sa primasca banii inapoi de la stat. La acel moment ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca Timbrul de mediu va fi inlocuit, dar "in niciun caz nu va fi vorba despre o noua taxa".