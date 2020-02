Legumele, fructele si carnea de porc sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in luna ianuarie a acestui an, iar in sectorul serviciilor tarifele in transportul aerian au crescut cu 50,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi.

Comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in ianuarie pretul legumelor si al conservelor de legume a urcat cu 3%, cel al fructelor proaspete cu 2,81%, in timp ce carnea de porc a fost mai scumpa cu 1,78%. In prima luna a acestui an niciun produs alimentar nu s-a ieftinit. Cresterile de preturi in sectorul marfurilor alimentare au fost de 0,41%.

Pe partea de servicii, in afara de transportul aerian, care a cunoscut o crestere semnificativa de pret, scumpiri au fost consemnate si in cazul serviciilor postale, care au avut tarife in crestere cu 7,40%, si al transportului interurban, cu un plus de 1,44%. Scaderi de tarife au fost consemnate la telefonie - minus 0,6%. In ansamblu, serviciile au fost mai scumpe cu 0,43% in ianuarie 2020.

In ceea ce priveste sectorul marfurilor nealimentare, cel mai mult s-au scumpit tutunul si tigarile, cu 1,63%, in timp ce pretul combustibililor a scazut cu 2,1%. Pe total marfuri nealimentare, preturile au crescut cu 0,02% in ianuarie fata de decembrie.

Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,6% in luna ianuarie a acestui an, de la 4% in luna decembrie a anului trecut, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,75%, serviciile cu 4,01%, iar marfurile nealimentare cu 2,68%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

Preturile de consum in luna ianuarie 2020 comparativ cu luna decembrie 2019 au crescut cu 0,4%, potrivit Agerpres.ro.

Banca Nationala a Romaniei a redus prognoza de inflatie pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, cat era estimarea anterioara, a anuntat, marti, guvernatorul BNR Mugur Isarescu.