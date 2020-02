Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, joi, in anumite zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, ca urmare a lucrarilor anuale de reparatii si de intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare ale E-Distributie Muntenia.

In Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii din perimetrul cuprins intre str. Mezes, Mimozei, Crusovat si Soseaua Chitila, conform Agerpres.ro.

Alimentarea cu energie electrica va fi sistata in judetul Ilfov intre orele 9:00 - 17:00 in Bragadiru, str. Alexandriei, Izvor, Ciocarliei, Curcubeului, strazile adiacente, in Clinceni, str. Principala, Toamnei, Privighetori, Scolii, Sabarului, strazile adiacente, Politia Clinceni, in Balotesti, str. Unirii si strazi adiacente, toate numerele, blocuri P2 si C7, in Corbeanca, str. Scolii, Nordului, Parcului, Plantelor, Lizierei, B-dul Platanilor, Piersicului, Caisului, Ciocarliei,Visinului, Frasinului, Principala si strazi adiacente, toate numerele, Aria Residence, in Peris, str. Bujorului, Prof. Ion Dorobantu, Principala, Mihai Eminescu, Ingerasilor, Intrarea Ingerasilor, Potcoavei, Salciei si strazi adiacente, in Bragadiru, str. Toamnei, Verii, Primaverii, Anotimpului, strazile adiacente, in Voluntari - Pipera, soseaua Erou Iancu Nicolae nr 84-86 (partial), in Dascalu, str. Victoriei, 1 Mai, Calarasi, Ialomita, Salcamilor, Tuberozelor, Plevnei si strazi adiacente, si intre orele 10:00 - 18:00 in urmatoarele Gradistea, sat Sitaru, str. Iasomiei, Trandafirilor, Marului, Bisericii, Rozelor, Mare si strazi adiacente.

In judetul Giurgiu, alimentarea cu electricitate va fi intrerupta intre orele 8:30 - 16:30 in Pietrisu, Sos. Giurgiului, str. Mare, in Gaujani, Str. Principala, Sos. Giurgiului, Galbenelelor, Zorelelor, intre orele 9:00 - 17:00 in Tintava, str. Constructorilor, Putul cu Salcie, Brabina, in Trestieni, din comuna Ulmi, Trestieni-sat nou, str. Principala si strazi adiacente, la iesire spre Cosoba, Magnoliei, Pinului, Bradului, in Rasuceni, in Neajlov, Sterea, toata localitatea Sterea si partea din localitatea Neajlov dinspre Clejani, in Varasti,Cartier Obedeni, Str. Principala si strazile adiacente.