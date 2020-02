Ministrul Sanatatii, Victor Costache, sustine ca in Romania exista "prea multi pacienti, prea putine spitale", adaugand ca, pana la construirea unor spitale noi, ar trebui, "in interesul pacientilor", sa fie folosite spitalele care au locuri, dar nu pot fi utilizate din cauza legislatiei.





Ministrul a afirmat ca un pacient din doi moare "inutil" in spitale.

"Un pacient din doi moare in spitalele noastre inutil. Avem prea multi pacienti, prea putine spitale. Ne chinuim sa construim spitale regionale si am reusit sa punem acest mega proiect de infrastructura atat de important pentru pacientii din Romania in linie dreapta. Dar primele spitale vor fi construite in 2027. Tot insist sa avem o harta. Aceste spitale vor fi construite in Cluj, Iasi si Craiova. Ce facem in restul tarii? Trebuie sa ne modernizam spitalele publice pe care le avem. (...) Paradoxal, avem locuri in spitale pe care nu le folosim datorita legislatiei. Pana ne modernizam spitalele si construim spitale noi, haideti sa folosim si spitalele pe care le avem in interesul pacientilor", a declarat Costache, miercuri, intr-o conferinta de presa.

Ministrul a mentionat ca pacientii cu infarct sunt tratati prin programul de actiuni prioritare "infarct miocardic", care functiona pe baza unui ordin din 2018 care merge in paralel cu programul de terapie intensiva.

Referindu-se la OUG pentru modificarea si completarea Legii 95 privind reforma in sanatate, el a precizat ca programele nationale de la Ministerul Sanatatii si de la CNAS au primit mai multi bani, potrivit Agerpres.ro.

"Ordonanta se refera la programele nationale curative ale Casei si la actiunile prioritare ale Ministerului Sanatatii pentru pacientii critici. In ambele cazuri, bugetul a fost suplimentat cu pana la 40 - 50 % pentru actiunile prioritare si, la fel, a fost suplimentat semnificativ pentru programele nationale. In plus, avem promisiuni ferme de la primul ministru, dar asta depinde nu numai de primul ministru, depinde si de capacitatea echipelor medicale de a avea o executie bugetara buna, deci trebuie, evident, ca unele cazuri prevazute sa fie si tratate pentru a primi banii suplimentari la rectificare. (...) Pentru programele nationale ale Casei sunt numai in prima parte a anului in jur de 300 de milioane", a declarat Costache intr-o conferinta de presa.

Victor Costache a negat ca ar exista tensiuni politice pe tema ordonantei. "Va asigur ca nu exista nicio tensiune intre presedinte, primul ministru si Ministerul Sanatatii. (...) Discutam frecvent cu presedintele Iohannis si va asigur ca presedintele Iohannis este foarte preocupat de starea sistemului sanitar si isi doreste sa iesim cu totii din acest impas si sa avem un sistem sanitar modern, european. Si nu degeaba a fost acest deziderat al campaniei sale de a pune pacientul roman in centrul sistemului", a adaugat el.