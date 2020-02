Guinness World Records a certificat miercuri ca Chitetsu Watanabe, un locuitor de 112 ani din centrul Japoniei, este cel mai varstnic barbat din lume, informeaza agentia DPA.

Watanabe, care traieste intr-un centru de ingrijire din Niigata, a primit un certificat original din partea Guinness World Records, a anuntat organizatia intr-un comunicat.

Organizatia l-a recunoscut pe Watanabe drept cel mai varstnic barbat din lume dupa ce precedentul detinator al acestui titlu, Masazo Nonaka, din insula japoneza Hokkaido, a decedat la 20 ianuarie, la 113 ani.

Watanabe s-a nascut la 5 martie 1907. ''Nu ma enervez si am mereu zambetul pe buze'', a declarat el pentru presa locala anul trecut cand a fost intrebat care este secretul longevitatii sale.

Dupa ce a absolvit studiile agronomice, Watanabe s-a mutat in Taiwan unde a lucrat pentru o companie japoneza care se ocupa cu productia zaharului. El a servit in armata japoneza in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, apoi s-a intors in Niigata, orasul sau natal, unde a lucrat ca functionar public pana la pensionare, potrivit Agerpres.ro.

Barbatul in varsta de 112 ani are cinci copii, 12 nepoti, 16 stranepoti si un stra-stranepot, potrivit Kyodo News.

Cea mai varstnica persoana din lume, Kane Tanaka, traieste tot in Japonia. Ea a aniversat 117 ani in luna ianuarie, aminteste DPA.