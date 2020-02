Crucea Rosie Romana a colectat 14.500 kg de alimente de baza greu perisabile in prima luna de la relansarea proiectului Banca de Alimente, echivalentul a jumatate din intreaga cantitate colectata pe tot parcursul anului 2019.

Potrivit unui comunicat al Crucii Rosii Romane, alimentele stranse in decembrie 2019 au asigurat necesarul de alimente de baza pentru 2.150 de familii, timp de o luna. Sub sloganul "Banca pentru Altcineva", campania incurajeaza romanii sa faca Food Banking, adica sa adopte un nou mod de a investi in viitorul societatii, prin donatii constante.

"Prin Banca de Alimente ne adresam unei nevoi reale a societatii. Din pacate, in Romania, 40% din populatie traieste sub nivelul pragului de saracie. Statisticile dureroase ne arata ca anul trecut un sfert dintre romani traiau cu mai putin de 9 lei pe zi, iar grija constanta a zilei de maine le face pe aceste persoane extrem de vulnerabile. Ne propunem ca dupa 10 ani de la lansare sa avem mai multe donatii, sa putem ajuta cat mai multe familii in nevoie, dar mai ales sa dezvoltam obiceiul de a dona constant pentru cat mai multi romani", a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Rosie Romana.

Pachetele oferite persoanelor nevoiase au o greutate standard de 12 kilograme si contin 2 litri de ulei, 1 kg zahar, 2 kg faina, 2 kg malai, 1 kg orez, 1 punga paste fainoase, 4 conserve de carne sau peste, conserve de legume, biscuiti si alte produse alimentare greu perisabile. Continutul unui pachet acopera nevoile de hrana ale unei familii formate din trei membri pentru o luna si au o valoare medie de 95 de lei.

Categoriile de produse greu perisabile care pot fi donate sunt: alimente de baza (malai, faina de grau, zahar, ulei, orez, grau, gris, fasole, mazare uscata, linte, arpacas, lapte praf); conserve (de carne, peste, pate de ficat, pate vegetal, mazare, fasole, bulion, zacusca, ghiveci, compot); paste fainoase, cereale; produse instant (supe instant, fulgi de fasole, fulgi de cartofi); bauturi (ceai, apa, sucuri, cacao, cafea); dulciuri, printre care biscuiti, napolitane, ciocolata; hrana pentru bebelusi, precum pireuri, supe, cereale, ceaiuri, sucuri, lapte praf; alte produse, precum produse dietetice, alune, miez de nuca, seminte de floarea soarelui, fistic, fructe confiate, fructe uscate.

Doua hypermarketuri sunt partenerii acestui demers inca de la lansarea sa acum 10 ani si continua sa ajute prin aportul echipelor din magazine la implementarea programului, prin semnalizarea la raft a alimentelor potrivite pentru donare si amplasarea de cosuri dupa casele de marcat, pentru depunerea donatiilor, in fiecare magazin, potrivit Agerpres.ro.

Cosurile de alimente sunt disponibile in toate magazinele Carrefour si in 59 de magazine Mega Image din Bucuresti si din tara, a adaugat Crucea Rosie Romana.