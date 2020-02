Mai multi elevi din comunele Daneti si Dabuleni au ajuns la dispensarul din localitate dupa ce s-au simtit rau din cauza unor substante folosite pentru deratizarea scolii in care se aflau. Viceprimarul sustine ca s-a facut curatenie cu mult timp in urma si ca reactiile copiilor ar fi din cauza produselor pentru curatenie folosite de femeile de serviciu.

Constantin Donea, seful ISU Dolj a spus ca elevii se afla la dispensarul din localitate fiindca se simteau rau si aveau dureri de cap si varsaturi.

"Dezinsectia in scoala a fost facuta demult, nu are cum sa fie de acolo. Probabil este de la substantele de curatenie folosite de oamenii de serviciu . Am blocat magazia cu substante, vine o echipa de la laboratorul de analize sa vedem ce se intampla. Am vorbit cu directoarea scolii si mi-a spus ca sunt substante de curatenie zilnica, care sunt autorizate. Curatenia s-a facut ieri. Probabil n-au aerist salile, nu pot sa-mi dau seama. Numai intr-o clasa s-a intamplat ", a declarat viceprimarul comunei Stefan Cioabla.

In ultimele luni au fost inregistrate mai multe astfel de cazuri in unitatile de invatamant dupa deratizare si dezinfectie. Cele mai grave situatii au fost la Liceul German din Arad si la Scoala 133 din Bucuresti, potrivit hotnews.ro.