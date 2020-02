Lectura sub un minut

Femeia de 59 de ani din Braila a fost violata de trei tineri care au varste cuprinse intre 21 si 23 de ani. Acestia au fost identificati si retinuti.

"La data de 12.02.2020, ora 07:10, am fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, din comuna Bertestii de Jos, cu privire la faptul ca, in seara de 11 februarie, o localnica, in varsta de 59 de ani, a fost violata de trei persoane", au anuntat autoritatile.

A fost deschis un dosar penal pentru viol. Cazul este in plina cercetare sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Insuratei pentru a stabili cu exactitate evenimentele intamplate, potrivit antena3.ro.