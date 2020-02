Fostul primar al municipiului Pitesti Tudor Pendiuc a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucuresti la 8 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care a fost acuzat de luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.





In acelasi dosar, fiica sa, Emanuela Pendiuc, acuzata de complicitate la luare de mita si spalare de bani, a fost condamnata la 5 ani de inchisoare cu executare.

Totodata, in acelasi dosar Valentin Visoiu (actionar la CNCD SA, SC Conarg SA, Conarg Real Estate SRL) a primit 7 ani si 8 luni de inchisoare, iar Gheorghe Vasii si Constantin Scarlat (reprezentanti ai SC Girexim Universal SA si SC CNCD SA) - cate 6 ani de inchisoare fiecare.

Instanta a dispus incetarea procesului penal pornit impotriva lui Ion Constantin, fost consilier al lui Pendiuc, constatand ca a intervenit decesul acestuia.

Alte condamnari in dosar:

Citeste si: 5 ani de inchisoare pentru vanzare si administrare de steroizi

* Robert Aurelian Roman (director general in cadrul SC Publitrans 2000 SA) - 4 ani si 6 luni de inchisoare

* Emilian Nechita (director executiv al Directiei Tehnice din cadrul Primariei Pitesti si presedinte al Comisiei de evaluare) - 4 ani si 6 luni

* Manuel Vasile Rotaru (director general in cadrul SC Publitrans 2000 SA) - 5 ani si 6 luni

* Elena Berinde (director economic in cadrul SC Publitrans 2000 SA) - 5 ani si 6 luni inchisoare

Citeste si: Bar Rafaeli si parintii sai, suspectati de spalare de bani si evaziune

* Lucia Corina Ivan (Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice) - 4 ani si 6 luni

* Doru Alexandru Petria (ofiter de politie judiciara in cadrul DNA) - amenda penala in cuantum de 30.000 lei

* Mihai Petria - amenda penala in cuantum de 15.000 lei

* Elena Carmen Lis - amenda penala in cuantum de 9.600 lei.

Citeste si: Tanar, condamnat la 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a ucis u

Decizia nu este definitiva

Pe latura civila, fostul primar Tudor Pendiuc este obligat, in solidar cu alti inculpati, la plata catre partea civila - Consiliul Local al municipiului Pitesti a sumei de 23.013.099,65 lei.

Instanta mai dispune confiscarea de la fiica fostului primar a unui apartament, primit de catre Tudor Pendiuc cu titlu de mita.

Totodata, se mentine masura sechestrului asigurator dispus asupra sumelor de 44.175 euro si 27.801 lei, ridicate cu prilejul efectuarii perchezitiei.

*** Dosarul are legatura cu un contract de achizitie a unor autobuze de catre SC Publitrans 2000 SA, societate care asigura transportul public local in Pitesti, avand ca actionar unic Consiliul Local Pitesti.

Potrivit DNA, in strategia de dezvoltare durabila a serviciului de transport public local de calatori in municipiul Pitesti era prevazut ca Publitrans sa inlocuiasca parcul auto cu 80 de autobuze noi, achizitionate de Consiliul Local prin alocare de fonduri.

Anchetatorii sustin ca fostul primar Tudor Pendiuc a facut demersuri astfel incat, cu incalcarea prevederilor legale, sa fie incheiat, executat si prelungit un contract de asociere in participatiune intre Publitrans si societatile private CNCD/Girexim Universal SA, in folosul ultimelor doua firme.

In aceeasi directie, in perioada 2006 - 2007, a actionat si Robert Roman care, in calitate de director general al SC Publitrans 2000 SA, a sustinut in mod nereal, in continutul unei adrese pe care a inaintat-o Primariei Pitesti, ca, prin planul de afaceri, se propune achizitia de autobuze si incheierea unui parteneriat public privat, deturnandu-se litera si spiritul planului discutat in Consiliul de Administratie, precum si vointa CA al Publitrans.

Mai mult, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 7 februarie 2007, Robert Roman a avansat ca unica solutie de redresare a societatii asocierea cu un operator privat, precizand ca aceasta urma sa se realizeze potrivit Codului comercial (cu incalcarea prevederilor legale si a celor din actul constitutiv al societatii), facand astfel posibila incheierea ulterioara a contractului de asociere in participatiune.

Sub pretextul inexistentei fondurilor publice necesare achizitionarii celor 80 de autobuze, Pendiuc a determinat incheierea contractului de asociere in participatiune, in conditiile in care cele doua firme private erau obligate sa detina autobuzele in proprietate.

Conform DNA, incepand cu luna noiembrie 2008 si pana in luna octombrie 2014, desi cunosteau imprejurarea ca CNCD SA/SC Girexim Universal SA nu detin in proprietate cele 80 de autobuze, Manuel Rotaru si Elena Berinde, exercitandu-si in mod defectuos atributiile de serviciu, au solicitat Primariei Pitesti incasarea subventiei si au semnat 70 de procese-verbale de verificare a documentatiei la decontul de subventie pentru activitatea de transport public de persoane.

Actionand in aceasta modalitate, cei doi au facut posibil ca Pendiuc, in calitate de ordonator principal de credite, sa dispuna efectuarea de plati catre societatile anterior amintite.

In acelasi context, Lucia Ivan, in calitate de sef Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, incepand cu luna noiembrie 2008 si pana in luna decembrie 2010, cu incalcarea atributiilor de serviciu din fisa postului pe care il detinea, a semnat 26 de procese-verbale de verificare a documentatiei la decontul de subventie pentru activitatea de transport public de persoane cunoscand imprejurarea ca CNCD/Girexim Universal nu detin in proprietate cele 80 de autobuze, modalitate care a facut posibil ca inculpatul Tudor Pendiuc sa dispuna efectuarea de plati catre acele societati.

Finalitatea derularii in conditii frauduloase a acestui contract a fost aceea ca, in cadrul asocierii, firmele private CNCD/ Girexim Universal au dobandit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociatie si au realizat si un profit substantial, in timp ce societatea publica de transport Publitrans 2000 SA s-a regasit, la finalizarea contractului, in aceeasi situatie, practic fara mijloace de transport.

Procurorii arata ca din subventia incasata de la Primaria Pitesti firmele private au achitat autobuzele care le-au revenit in proprietate, ulterior.

De asemenea, Tudor Pendiuc este acuzat ca a primit, la data de 18 februarie 2008, pentru fiica sa, Emanuela Pendiuc, de la Valentin Visoiu, un apartament in municipiul Bucuresti - Ansamblul Rezidential Quadra Place, in valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), in schimbul favorizarii asocierii CNCD/Girexim Universal in procedura de atribuire a contractului de asociere in participatiune, respectiv acordarea efectiva, executarea si ulterior prelungirea acestuia.

Pentru a disimula primirea acestui apartament, la data de 26 noiembrie 2007, Emanuela Pendiuc a incheiat un antecontract, iar la data de 18 februarie 2008, a incheiat contractul de vanzare cu SC Conarg Real Estate SRL si ulterior a acceptat eliberarea a doua chitante, in suma de 110.000 lei si 365.112 lei, de catre Conarg Real Estate SRL, fara a remite sumele de bani societatii anterior amintite.

Pentru a crea aparenta ca apartamentul a fost platit si ca nu reprezinta un folos nejustificat, Valentin Visoiu, in calitate de persoana cu putere de decizie in cadrul SC Conarg Real Estate SRL, a acceptat incheierea unui contract de vanzare-cumparare in care sa se mentioneze, in mod nereal, ca a fost incasata integral contravaloarea.

In calitate de beneficiar direct al contractului de participatiune, in conditiile in care asocierea era obligata sa detina mijloacele de transport in proprietate, Visoiu a garantat contractele de leasing financiar incheiate de o societate specializata cu SC CNCD SA, facand posibila folosirea mijloacelor de transport in cadrul asocierii.

In aceasta modalitate, Visoiu a sprijinit activitatea infractionala care a condus la incasarea, in mod nelegal, a subventiei de catre asocierea CNCD/Girexim.

In seara zilei de 5 noiembrie 2014, Doru-Alexandru Petriea, in calitate de ofiter de politie judiciara in cadrul DNA, i-a comunicat tatalui sau, Mihai Petriea, ca, in data de 6 noiembrie 2014, procurorii anticoruptie urmau sa efectueze perchezitii la domiciliul lui Tudor Pendiuc.

La randul sau, Mihai Petriea a comunicat aceasta informatie Elenei Lis, care a transmis-o mai departe lui Tudor Pendiuc, scrie Agerpres.