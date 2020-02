Postul de televiziune Realitatea Plus a fost sanctionat, marti, de Consiliul National al Audiovizualului cu o amenda de 10.000 de lei, din cauza incalcarii legislatiei audiovizuale in domeniul informarii corecte a publicului prin vehicularea unor informatii referitoare la asa-zisa "luare in posesie a Transilvaniei".





Decizia, aprobata in unanimitate de membrii CNA prezenti, a fost propusa de Orsolya-Eva Borsos, care a afirmat ca, in emisiunea "Realitatea romaneasca", difuzata pe 17 ianuarie, Realitatea Plus a incalcat articolul 64, alin. 1 lit. a si b din Codul de reglementare a continutului audiovizual.

Potrivit CNA, in cadrul emisiunii, moderata de Octavian Hoandra, s-au vehiculat informatii referitoare la asa-zisele retrocedari ale unor proprietati din Romania catre urmasii "grofilor" din Transilvania sau catre "criminali de razboi care au participat la masacrele din Transilvania de Nord", iar, in opinia participantilor, la baza cerintelor de retrocedare ar fi, de fapt, dorinta Ungariei de a dobandi Transilvania, potrivit Agerpres.ro.

"In emisiune se spune ca judecatori corupti au dat 80% din teritoriul Transilvaniei. Pentru dovezi nu a fost timp. Avand in vedere gravitatea acuzatiilor m-as duce la 10.000", a spus Orsolya-Eva Borsos.

In opinia lui Radu Herjeu, "nu abordezi acest tip subiect decat cu niste istorici foarte buni, care sa-ti vina cu argumente, cu documente istorice, sa poti sa ai o discutie aplicata".

Citeste si: Primarul din Iasi, amendat cu 10.000 de lei de CNCD, pentru comentarii

"Eu sunt curios ce inteleg telespectatorii dumneavoastra dintr-o astfel de emisiune in care toti vorbesc unul despre altul. Va spun eu. Dupa aceasta emisiune, ei au ramas cu aceasta idee: 'Ba, iar ne fura astia! Ba, n-au reusit sa ne-o fure, ma, nici la Revolutie cu Tokes, acum le-o da inapoi judecatorul ca cica a pus el o virgula si in loc de 60 de hectare le-a dat 60.000, ma, sau in loc de 6.000 le-a dat 60.000, ca a mutat el virgula mai incolo'. Oricine se uita acolo vedea ca sunt dosare false. Nu cred ca e cineva care sa conteste posibilitatea ca anumite dosare sa fie rezolvate prin coruptie. Nu e un secret ca s-au retrocedat nu numai la unguri. Dar, nu se face acest lucru la televiziune, decat daca vii cu hartii. (...) Dati-mi mie dovezile pe care le are si promit ca fac eu plangere penala impotriva judecatoarei care a dat Transilvania ungurilor pe baza de coruptie", a spus Herjeu.

Reprezentantul postului a afirmat ca "accentul s-a pus strict pe cei care au obtinut retrocedari de la statul roman". "Avocatii din platou sustin ca au dovezile necesare", a precizat acesta.

Codul de reglementare a continutului audiovizual stipuleaza, la art. 64 - (1) ca, "in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii: a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta"