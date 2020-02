Papa Francisc a criticat din nou ''teoria genului'', care contesta ''diferenta'' si este, potrivit suveranului pontif, impusa in unele state ca unic traseu cultural, intr-o carte de interviuri aparuta marti in Italia, informeaza AFP.

Aceasta teorie ''doreste sa submineze umanitatea in toate domeniile si in toate modurile educative posibile'', si-a exprimat suveranul pontif ingrijorarea, sustinand ca aceasta este impusa ''de sus in anumite state ca singura cale culturala posibil de urmat''.

Papa Francisc, care si-a exprimat succint opiniile pe acest subiect intr-o lucrare dedicata papei polonez Ioan Paul al II-lea, mentioneaza ca afirmatiile sale nu se refera catusi de putin la homosexuali, bine veniti in sanul Bisericii catolice. "Referinta mea este mai cuprinzatoare si vizeaza o radacina culturala periculoasa", a spus acesta.

Pentru suveranul pontif, teoria genului ''isi propune implicit sa distruga din radacini proiectul creatiei pe care Dumnezeu l-a vrut pentru fiecare dintre noi: diversitate, diferenta. Sa transforme totul in ceva omogen, neutru. Este un atac impotriva diferentei, impotriva creatiei Domnului, impotriva barbatului si femeii.''

Papa Francisc precizeaza ca nu doreste sa ''discrimineze'' pe nimeni, ci pur si simplu sa avertizeze impotriva tentatiei de a merge pe urmele proiectului nebunesc al locuitorilor Babilonului, care, potrivit Bibliei, vor sa se limiteze la o singura limba si la un singur popor, conform Agerpres.ro.

"Aceasta aparenta uniformitate i-a dus la autodistrugere pentru ca e un proiect ideologic care nu tine cont de realitate, de adevarata diversitate a persoanelor", a adaugat acesta.

"Nu stergerea diferentei ne va aduce mai aproape, ci primirea celuilalt indiferent de deosebiri", a insistat papa.

In octombrie 2016, in aeronava care-l aducea dintr-o calatorie in Caucaz, papa Francisc a evocat o ''indoctrinare mascata'' prezenta in manualele scolare franceze si influentata de ''teoria genului''. Afirmatiile suveranului pontif, bazate pe o povestioara istorisita de un tata francez, a suscitat o avalansa de critici in Franta