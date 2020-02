Grupul de firme Agricola a inregistrat in 2019 o cifra de afaceri totala de aproximativ 768,2 milioane de lei, respectiv 162 de milioane de euro, cu 8% mai mare fata de anul precedent.

Potrivit unui comunicat al Agricola, vanzarile de carne de pasare ale companiei au totalizat in volum 48.398 tone, cu 7% mai mult comparativ cu anul anterior, iar cifra de afaceri inregistrata de Agricola International Bacau in 2019 este de aproximativ 501,35 milioane de lei (plus 8%), in conditiile unei cresteri in totalul vanzarilor a puilor cu crestere lenta.

"Este rezultatul unei executii imbunatatite in operational, cu cresteri in vanzarea produselor diferentiatoare (Puiul Fericit si Cocosel de Padure) si a produselor cu valoare adaugata mai mare, care au condus la o apreciere a pretului mediu la produsele noastre, cresteri sustinute de un brand puternic si o comunicare adecvata. As mentiona ca la sfarsitul anului trecut am finalizat un proces amplu de repozitionare a brandului, ca urmare a cercetarii consumatorilor, am redesenat imaginea Agricola in toate formele in care se manifesta aceasta, de la etichete la logistica auto, la exprimarile in ATL, printuri si instrumentele specifice in store", a declarat presedintele Agricola, Grigore Horoi.

La categoria mezeluri (obtinute la Salbac), cifra de afaceri a fost de 143,1 milioane de lei, cu 7% mai mare decat in 2018, in conditiile unei cresteri a volumelor cu aproape doua procente la categoria salamurilor crud-uscate. Cresterea valorica a fost sustinuta partial de modificarea structurii de vanzare, cu plus de produse de calitate inalta, insa si de majorarea progresiva a preturilor, ca urmare a achizitiilor mai scumpe chiar si cu 50% a carnurilor de calitate, dificil de procurat in conditiile crizei aparute din cauza pesta porcine africane (PPA).

Europrod, compania din Grupul de firme Agricola ce comercializeaza semipreparate si produse tip ready-meal, a inregistrat in 2019 comparativ cu anul precedent vanzari mai mari cu 9%, in conditiile unei cresteri a volumelor comercializate cu 3%.

"Crestem intr-un ritm sanatos aceasta categorie, motiv pentru care, anul trecut, am finalizat o investitie de 5,5 milioane euro, prin care am dublat capacitatea de productie. Circa 32% din produsele ready-meal merg la export", a precizat presedintele Agricola.

La oua de consum, produse la Avicola Lumina Constanta, s-a inregistrat o mentinere a cifrei de afaceri in 2019 (50,386 milioane lei), in conditiile in care compania a vandut 80 de milioane de oua.

"Pentru 2020 ne propunem o crestere cu 5% la nivelul Grupului, contextul fiind in continuare dificil din punct de vedere al achizitiilor cu pret in crestere a carnurilor de calitate necesare realizarii specialitatilor noastre crud-uscate si in conditiile in care criza PPA nu a generat - asa cum se asteptau multi - cresteri semnificative ale consumului de carne de pasare", a adaugat Horoi.

Potrivit sursei citate, grupul va realiza anul acesta o investitie de aproape 17 milioane euro pentru majorarea cu 70% a capacitatii de abatorizare, un proces care va genera cateva perioade de oprire a activitatii curente.

Agricola este unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui din Romania si principalul exportator din aceasta categorie, care in septembrie 2019 a implinit 27 de ani de la infiintare.

Agricola detine 18% din piata carnii de pui, este lider cu 19% din piata de semipreparate si produse de tip ready-meal, iar salamul de Sibiu Agricola este lider in total segment salam de Sibiu comercializat in Romania, cu 50% cota de piata medie in valoare (Nielsen), potrivit Agerpres.ro.