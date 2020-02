Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare va avea un compartiment de terapie intensiva pentru copii, printr-un proiect cu finantarea europeana ce urmeaza sa fie implementat in parteneriat cu un spital din Ucraina.

Managerul SJU Satu Mare, Adrian Marc, a declarat, marti, la conferinta de deschidere a "Intensive Care for Future", ca proiectul este unul comun cu Spitalul Regional pentru Copii din Mukachevo, iar finantarea este obtinuta prin Programul de cooperare transfrontaliera dintre Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia.

Pe perioada proiectului vor avea loc mai multe schimburi de experienta intre medicii din cele doua spitale, dar si instruirea acestora si achizitia de aparatura medicala pentru cele doua unitati.

"La Satu Mare vor fi cumparate cinci kit-uri de ventilatie pentru terapia intensiva a adultului si nou nascutului. Un kit de ventilatie se compune din ventilator, monitor, injectomat, infuzomat, pat de reanimare special pentru pacientii aflati in stare critica, echipament medical specific pentru sectia de neonatologie, incubatoare si dispozitive in anexa pentru nou-nascuti, respectiv echipamente pentru asistenta in regim de urgenta a copiilor pentru camera de garda din Tasnad, care este punctul de urgenta al localitatii. Noi speram ca prin aceste echipamente sa reusim sa crestem calitatea actului medical. Aceste echipamente sunt tot timpul necesare, apar noi configurari tehnologice, noi parametri in ingrijirea bolnavilor, care, daca nu sunt asistati tehnic de echipamente si dispozitive corespunzatoare, scad in eficienta", a precizat Adrian Marc.

O parte din echipamente va ramane la SJU, iar o parte va ajunge la spitalul din Tasnad, unde exista o sectie pentru copii.

"Acest demers trebui inceput cu updatarea structurii medicale a spitalului, care va avea un segment specializat pe terapia intensiva a nou-nascutilor. Terapia intensiva a nou-nascutilor este un segment foarte sensibil si, practic, este o specializare distincta in cadrul specialitatii terapie intensiva. Acest lucru se va realiza in comun intre sectia de Terapie Intensiva, respectiv sectia de Neonatologie, pentru ca anumite servicii medicale pe partea de terapie intensiva se desfasoara deja in sectia de Neonatologie, vorbim de nascutii prematuri, care sunt asistati pe Terapie Intensiva in acele incubatoare speciale", a afirmat Marc.

In momentul de fata, nou-nascutii in stare grava sunt transportati la un spital din Oradea, insa dupa deschiderea compartimentului nou, vor putea fi tratati la Satu Mare, potrivit Agerpres.ro.

"Pentru cazurile dificile si mai grave suntem arondati Spitalului Clinic de Urgenta Oradea, acolo merg cu masina de transport, cu incubator pe ambulanta. Ne straduim foarte mult ca, prin ridicarea acestui nivel de terapie intensiva la nou-nascuti, sa crestem putin si acreditarea spitalului pentru ca este una dintre conditiile de acreditare pe o treapta superioara. Eu sper ca specialistii care vor lucra in acest proiector deprinde si vor perfectiona acele tehnici de ingrijire pentru nou nascuti, noi le vom oferi tot substratul necesar inclusiv cel pe infrastructura medicala", a mai spus Marc.

Valoarea totala a proiectului este de 1,1 milioane euro, din care 90% reprezinta contributia Uniunii Europene. Spitalului Judetean Satu Mare ii revine o suma de 495.000 de euro, pentru care trebuie sa asigure o cofinantare de 82.500 de euro