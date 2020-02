Fostul primar salajean, Dorel Fogadauan, a scapat de cei 4 ani de inchisoare dupa comiterea infractiunii de delapidare datorita magistratilor care i-au aplicat o pedeapsa cu suspendare.

Fostul primar al comunei Romanasi, judetul Salaj, in perioada 2004-2008, ulterior administratorul Scolii Gimnaziale din comuna a fost condamnat definitiv, dar procesul a durat mai bine de 4 ani.

Potrivit procurorilor care s-au ocupat de acest caz, Dorel Fogadauan avea acces la Trezoreria Municipiului Zalau si, impreuna cu administratorul financiar, ar fi retras diferite sume de bani in perioada 2010 - 2012. Banii au fost folositi in interese personale, fara sa existe documente justificative. Neregulile au iesit la iveala in urma auditului financiar realizat de catre reprezentantii Curtii de Conturi, potrivit adevarul.ro.

"Avand in vedere antecedentele penale ale inculpatului, ca acesta a comis infractiuni de abuz in serviciu asimilate infractiunilor de coruptie cand era Primar al comunei Romanasi, urmarindu-si propriile interese materiale in defavoarea intereselor comunitatii, ca a continuat in activitatea infractionala sustragand bani din patrimoniul Scolii din aceeasi comuna in care a fost primar, periclitand viitorul copiilor, ca nu a recunoscut niciuna dintre faptele penale de care a fost acuzat pana in prezent, nu si-a asumat raspunderea pentru niciuna dintre fapte comise, instanta considera ca inculpatului nu i se poate atrage atentia asupra periculozitatii faptelor sale prin aplicare pedepsei care sa nu fie urmata de executarea efectiva, prin urmare pedeapsa de 4 ani inchisoare urmeaza a fi executata in regim de detentie", a precizat prima instanta.