Furtuna care s-a manifestat in parte din nordul Europei a provocat decesul a sapte persoane, a lasat fara electricitate sute de mii de locuinte si a perturbat traficul aerian.

O furtuna puternica a provocat decesul a cel putin sapte persoane in Polonia, Elvetia, Suedia, Slovenia si Marea Britanie, perturband traficul aerian in regiuni din Germania si intrerupand alimentarea cu electricitate a sute de mii de locuinte din nordul Europei, informeaza marti DPA.

In Polonia, o femeie de 52 de ani si cele doua fiice ale sale, de 15, respectiv 21 de ani, si-au pierdut viata luni, dupa ce vanturi puternice au smuls un acoperis in statiunea de schi Bukowina Tatrzanska din Muntii Tatra.

Mama si fiica de 15 ani au decedat la fata locului, iar moartea fiicei de 21 de ani a fost confirmata de un spital local pentru agentia de stiri poloneza PAP, luni seara. Un baiat de 16 ani a suferit un traumatism cranian in urma aceluiasi incident.

In Suedia, un barbat a murit, iar un al doilea a fost dat disparut si se presupune ca este decedat, dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat duminica pe un lac in apropiere de Svenljunga, o localitate din sud-vestul Suediei, din cauza vanturilor puternice, a declarat politia.

Barbatul dat disparut este cautat in continuare de o echipa de salvatori cu ajutorul unui elicopter.

Un barbat de 58 de ani a decedat duminica in comitatul Hampshire din sudul Angliei dupa ce un copac s-a prabusit peste autovehiculul in care se afla, potrivit politiei.

Pe teritoriul Marii Britanii, furtuna a adus in 24 de ore o cantitate de precipitatii egala cu volumul inregistrat de obicei intr-o perioada de 45 de zile, inundand drumuri si perturband traficul rutier.

In Elvetia, vanturile puternice au impins remorca unui vehicul pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu vehiculele aflate in circulatie. O persoana de 36 de ani si-a pierdut viata in urma accidentului, potrivit politiei din cantonul Fribourg.

In Slovenia, un copac s-a prabusit pe un autovehicul provocand decesul soferului, a relatat agentia de stiri slovena STA.

Serviciile meteorologie au avertizat de asemenea in ceea ce priveste nivelurile foarte ridicate ale apelor de-a lungul coastelor Danemarcei, Norvegiei, Suediei si Finlandei.

Furtuna a inaintat inspre est in interiorul continentului dupa ce a lovit mai intai Insulele Britanice, iar apoi Europa Continentala, cu vanturi de intensitatea unui uragan doborand arbori si avariind cladiri.

Intemperiile au lasat sute de mii de locuinte fara electricitate in Franta, Cehia, Polonia, Marea Britanie, Estonia si Letonia.

Enedis, companie furnizoare de electricitate, a anuntat luni dimineata ca in urma furtunii, 130.000 de locuinte au ramas fara electricitate in Franta, 15.000 de case fiind inca afectate la ora 20:00 GMT.

In Polonia, vanturile puternice au dus la peste 2.000 de interventii ale serviciului de pompieri, in special pentru indepartarea arborilor doborati, potrivit unui purtator de cuvant al departamentului national de pompieri, citat de PAP.

In orasul german Frankfurt, bratul unei macarale s-a desprins si s-a prabusit peste o catedrala din oras.

Furtuna a provocat totodata numeroase perturbari ale transporturilor pe tot teritoriul Europei pana luni dimineata.

In Olanda, circa 220 de curse aeriene au fost anulate luni pe aeroportul Schiphol din Amstedam, intrucat furtuna a limitat capacitatea de operare a pistei.

Aeroportul olandez a avertizat ca alte curse ar putea avea intarzieri marti din cauza vanturilor puternice prognozate de meteorologi.

Aeroportul din Munchen a fost grav afectat, un purtator de cuvant din acest oras din sudul Germaniei anuntand anularea a 420 de curse.

Transportul feroviar a suferit de asemenea perturbari in diferite regiuni din Europa.

Deutsche Bahn, compania feroviara a Germaniei, a suspendat circulatiei trenurilor la nivel national din cauza furtunii. Cursele au inceput sa fie reluate luni dimineata, cu exceptia celor din landul sudic Baden-Wurttemberg si a catorva regiuni din Bavaria, unde conditiile meteorologice sunt in continuare nefavorabile.

Compania aeriana Eurowings, care si-a reluat luni dimineata cursele dinspre Munchen, dupa suspendarea temporara a zborurilor, a precizat ca se asteapta ''sa poata oferi un program normal de zboruri'' incepand de marti