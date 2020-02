Social • 10 Februarie 2020 • 18:01 18:01 Lectura de un minut

Un baiat in varsta de 14 ani este in moarte cerebrala dupa ce a fost batut. Agresorul din Constanta a postat un mesaj pe retelele de socilaizare in timp ce se afla in arest la domiciliu: "Asta e telefonu lu tata ca al meu e la politie. Va pwp pe toti“.

Un baiat in varsta de 14 ani din Constanta se afla la spital in moarte cerebrala dupa ce a fost batut de un practicant al sporturilor de contact. In tot acest timp, agresorul, care se afla in arest la domiciliu, a postat mesaje pe retelele de socializare. Totul a inceput pe 1 februarie atunci cand Andrei Ivan, baiatul in varsta de 14 ani din Mangalia, a fost batut din cauza unei fete de catre un coleg mai mare cu un an decat el, potrivit adevarul.ro. Tatal baiatului a mentionat ca Andrei i-a spus cu o seara inainte de amenintarile pe care le primea din partea colegului sau, dar nimeni nu s-a gandit ca se poate intampla un astfel de incident. Doi colegi i-au facut masaj cardiac pana cand a sosit ambulanta, dar acestea nu au avut efect. Andrei a fost mai apoi transportat la spitalul din Mangalia si dupa la cel din Constanta. De atunci baiatul se afla la Terapie Intensiva. Citeste si: Un copil de 12 ani din Bucuresti a murit din cauza gripei "Este tot in moarte cerebrală. Pulsul inimii este 86, temperatura corpului este 34 grade, iar tensiunea este stabila", a mentionat tatal copilului care vrea sa il tranfere la un spital din Viena. Dupa cercetari, specialistii vor decide daca baiatul poate fi transferat si daca il pot salva. Agresorul se afla in arest la domiciuliu, iar in tot acest timp a postat pe retelele de socializare diferite mesaje: "Imi pare rau, ca am pierdut focurile cu toti. Au fost niste probleme si nu am putut să dau snap. Asta e telefonu lu tata ca al meu e la politie. Va pwp pe toti"

