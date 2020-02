O singura Dacia nemaivazuta in ultimii aproape 30 de ani a supravietuit pana astazi si inca mai poate fi intalnita circuland pe soselele din Romania, fiind vorba de un model D Estafette, o dubita in care incap opt oameni si care a fost salvata datorita unui pasionat de masini de epoca, un tanar inginer mecanic din Brasov.

El a muncit timp de cinci ani sa restaureze aceasta masina ajunsa acum unica la noi in tara, desi inainte de 1990 au fost fabricate in total 624 de astfel de modele.

Cea mai rara Dacia din Romania, singura astfel de autoutilitara fabricata la uzina de la Mioveni inainte de 1990, a avut ca model de plecare o autoutilitara Renault care mai poate fi intalnita si acum in Franta, fiind gandita initial ca o masina de marfa, insa cea de la Brasov, unde locuieste Levente Dudi, fiind adaptata sa poata transporta si persoane, potrivit Agerpres.ro.

Pasionat de masini de epoca inca din copilarie, cand a vazut o masina veche la un unchi al mamei sale, Levente Dudi si-a cumparat prima masina in 2004, odata cu primii bani. De atunci a reusit sa aiba o colectie formata din sapte masini de epoca. Vedeta este insa Dacia Estafette, cumparata in 2011, dupa patru ani de cautari. Cand a achizitionat-o, Levente mai avea o Dacia 1100, insa dorea o Dacia exotica.

"Am cautat ceva vreme. Vreo 3-4 ani am sapat sa gasesc una. Am vrut neaparat sa am o Dacia mai exotica. Eu aveam deja o Dacia 1100 si aveam doua masini in vizor, fie Dacia Estafette, fie Dacia 2000. Dacia 2000 mi-a luat-o inainte un coleg de club, el a restaurat deja una si atunci am ramas cu asta. Asta am cumparat-o in 2011. Era in Constanta, a fost oarecum parasita, initial mi-a suflat-o alt coleg de club, dupa aceea am cumparat-o de la el", a declarat Levente Dudi.

Dupa ce a cumparat masina, Levente a muncit cinci ani la restaurarea ei. Practic, masina era o rabla cu care nu se putea circula, avea doar acte si caroserie.

"Masina era nefunctionala, nu avea frane, nu avea podele. Avea caroserie si acte, cel mai important lucru. Pentru ce am cumparat, un pachet de fiare, a fost o valoare destul de mare. Sunt inginer mecanic. E boala din familie. Am fost ajutat de colegi, de prieteni. Am lucrat cinci ani de zile. Cel mai greu a fost partea de tinichigerie, masina are toata podeaua refacuta, partea de jos e tabla noua. Singurul aspect care mi-a fost mai usor la partea de restaurare a fost motorul, care este un motor de Dacia 1300 si inca exista destui care se pricep. Piese se gasesc. Deja am avut probleme si la modelul acesta de motor, la piese, dar nu la fel cum am avut cu elemente estetice, stopuri, faruri, bucati de tabla, elemente care au fost din fier, tabla. La tapiterie a fost greu sa gasesc meserias care sa se priceapa", povesteste Levente Dudi.

Potrivit proprietarului si organizatorului raliului de masini de epoca de la Sibiu, Sorin Itu, aceasta Dacia este unica in Romania, fiind singura functionala din toate 642 de exemplare care au circulat inainte de 1990 pe drumurile de la noi. Pentru ca este atat de valoroasa, cel putin pentru colectionarii de Dacii, Levente a mai cumparat inca una din acest model, dar doar pentru piese.

"In Franta mai exista si acum aceasta masina, in Romania au fost 642 de exemplare. Este unica reconditionata. Mai sunt cateva in stare de epave. Nu stiu care va fi viitorul lor. Eu am cumparat-o pe asta ca stiam ca este cu acte si am mai achizitionat una, la un an diferenta, doar pentru piese", a mai spus Levente Dudi.

Nu doar ca este singura Dacia Estafette cu care se mai poate circula, dar din toate care mai exista in Romania, doar aceasta are in interior o bancuta pe care incap sase oameni. In acte, masina este prevazuta cu doua locuri.

"Bancuta din interior exista. Eu asa am gasit-o. Este singura. Eu mai stiu cateva modele, niciuna nu a avut configuratia aceasta cu bancuta. Incap sase oameni, dar in acte scrie doua locuri", arata Levente.

Faptul ca este o dubita ii face pe multi care o vad azi sa se gandeasca ca aceasta Dacia era in anii '70 una care inspira spiritul hippie, semanand oarecum cu mult mai celebrul model de dubita Volkswagen, care a facut istorie in acei ani. Pe timpul comunismului a circulat si o legenda, potrivit careia Elena Ceausescu ar fi interzis fabricarea acestui model de Dacia care nu a ajuns niciodata la romanii simpli, fiind produsa doar pentru institutii de stat inainte de 1990.

"Asta era o legenda urbana, ca Elena Ceausescu ar fi interzis fabricatia, dar eu cred ca argumentul cel mai valabil este ca in anii 1970 era criza petrolului, asta era pe benzina, modelul TV mergea deja pe motoare diesel si atunci cred ca asta a fost cea mai plauzibila explicatie de ce s-a oprit fabricatia. Toate aceste masini au intrat in anii 1970 si au fost destinate institutiilor. Nu au intrat la particulari", crede Levente Dudi.

El explica faptul ca aceasta Dacia are calitatea frantuzeasca, fiind asamblata in Romania din piese aduse din Franta.

"Sunt membru pe un forum din Franta. In Franta sunt unii care folosesc masina zi de zi. Lumea nu stie, dar Renault Estafette s-au fabricat mai multe decat Citroen hy, cealalta utilitara frantuzeasca. Ea este folosita si astazi in Franta. Asta este o masina romaneasca fabricata la calitate franceza. Practic ea a venit si a fost doar montata in Romania, la fel ca si Dacia 1100 sau primele Dacii 1300 care erau produse in integralitate cu piese frantuzesti, dar montajul se facea la noi", explica proprietarul singurei Dacii Estafette functionale din Romania.

Fabricata la Mioveni, Dacia Estafette de la Brasov a fost inmatriculata prima data in 1977 la o unitate militara din Bucuresti, care deservea Comitetul Central. Dupa Revolutie, masina a ajuns in curtea unei alte unitati militare, la Constanta, de unde a fost cumparata de un constantean, de la care a fost achizitionata de brasoveanul Levente Dudi. Se presupune ca aceasta Dacie a fost folosita pentru transportul cadourilor de protocol de la Ministerul Apararii, asta dupa ce actualul proprietar al masinii a gasit o carte de vizita a fostului ministru Victor Babiuc atunci cand a demontat autovehiculul.

"Ea a fost inmatriculata la o unitate militara in 1977, care deservea Comitetul Central din Bucuresti. A fost acolo pana dupa 1990. Pe urma a ajuns tot la o unitate militara, de Politie de Frontiera de la Constanta, de unde a fost cumparata de un particular. Eu ce am gasit, in momentul in care l-am demontat, a fost o carte de vizita care se punea in cadourile de protocol. Era cartea de vizita a lui Victor Babiuc, pe vremea cand era ministru. O carte care se punea in cadourile de protocol", arata Levente Dudi.

Masina are acum culoarea rosie, specifica tractoarelor care se fabricau la uzina din Brasov, insa initial ea a fost vopsita verde si pe urma gri.

"Eu cand am gasit-o era gri, sub culoarea gri, am gasit un verde inchis si am ales culoarea asta pentru ca este culoarea care se leaga de Brasov, e culoarea rosu Uzina Tractorul Brasov, toate tractoarele erau vopsite asa. Este o culoare Renault si Dacia 1300 au fost vopsite in aceasta nuanta si am ales-o special, sa fie o legatura cu orasul", zice Levente Dudi.

Dacia unicat de la Brasov a facut anul trecut 3.000 de kilometri, insa este scoasa din garaj doar la reuniuni ale colectionarilor de masini de epoca sau la parade.

Dacia Estafette va fi vedeta anul acesta in august, la Sibiu Rally Romania, un raliu al masinilor de epoca, unde batranele masini vor avea de infruntat Transfagarasanul.

"Levi o sa vina si in august la Sibiu Rally Romania si o sa o folosim. O sa urcam si pe Transfagarasan. Si o sa fie prima. Levi este un om extraordinar. Este primul om pe care l-am cunoscut cu atata rabdare. E incredibil. Foarte multa rabdare", a precizat Sorin Itu, organizatorul raliului masinilor istorice de la Sibiu.

Trei Dacii, doua Opel-uri, doua Volkswagen-uri, in total sapte masini de istorice detine Levente, care locuieste intr-un apartament de bloc din Brasov. Pentru cele sapte masini rare a inchiriat o hala la tara, pe care o imparte cu alti pasionati ca si el.

"Sunt pasionat de masini de epoca. In 2004 am cumparat prima masina, un Opel Rekord Coupe din 1968, este un proiect de restaurare la care lucrez de 11 ani. Am sprijinul familiei, asta e mare noroc. Acum am in total sapte masini: o Dacia Estafette, o Dacia 1100, un Opel din 1962, un Opel din 1955, doua Volkswagen-uri, la mine toate masinile care au ajuns au ramas la mine, inca nu m-am indurat sa le dau. Eu stau la bloc, tatal meu sta la casa, dar inchiriez o hala imensa si acolo le tin pe toate. Avem o hala inchiriata eu cu cativa colegi. Cum a aparut pasiunea? E foarte greu de spus. Un unchi al mamei mele avea o masina de epoca, de mult timp m-am virusat. Nu o pot justifica nici emotional, nici... E foarte costisitoare aceasta pasiune, dar daca iti place, nu mai simti", marturiseste Levente Dudi.

Claxonata ca merge prea incet de unii soferi, Dacia unicat de la Brasov face senzatie peste tot, pentru ca majoritatea romanilor se minuneaza de aceasta masina, numai cei mai in varsta aducandu-si aminte ca acest model a fost printre cele folosite in acei ani de Posta Romana.

"In trafic reactia? Sunt putini care nu agreeaza astfel de vehicule mici si spun ca mergem incet si ca incurcam circulatia masinilor moderne. Cei mai multi spun ca ei nici nu stiau ca aceasta este o Dacie si, cand afla, incepe partea admirativa", spune Levente Dudi.

Cu mii de kilometri la bord, ultima Dacia Estafette romaneasca restaurata ruleaza o frumoasa poveste pe patru roti mici, cu doua faruri mari si inca trece cu brio testul de supravietuire pe drumurile din Romania.