Obezitatea infantila, cantitatea de zahar din bauturile racoritoare si obligativitatea vaccinarii au fost trei din temele concrete abordate luni de participantii la reuniunea de aniversare a 30 de ani de la infiintarea primei organizatii de protectie a consumatorilor din Romania.

Problema obezitatii infantile din Romania a fost abordata de Dumitru Balan, prezentat de organizatori drept nutritionist si unul din principalii experti colaboratori ai Asociatiei Pro Consumatori.

"Asociatia Pro Consumatori implineste 30 de ani de munca permanenta in educarea si informarea consumatorilor romani. Vorbim de o chestiune foarte importanta, care are legatura in primul rand cu sanatatea noastra. In momentul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii plaseaza Romania pe locul al treilea in clasamentul supraponderalilor si pe locul al doilea in privinta obezitatii infantile, este clar ca cineva trebuie sa ia taurul de coarne si sa ia masuri, in asa fel incat gradul sanatatii noastre sa nu fie afectat si astfel incat in viitor speranta de viata sa nu fie afectata", a declarat Dumitru Balan.

Expertul APC a sustinut ca producatorii alimentari se folosesc de publicitate pentru a dezinforma consumatorii.

"In momentul in care tu ca producator trisezi si fortezi foarte mult bresele legislative ale statelor nationale, impunandu-ti punctul de vedere si speculand toate aceste brese legislative, in mod automat noi consumatorii suntem cei mai afectati. Interesul producatorilor merge intotdeauna pana la capat, au putere economica, fac fuziuni, isi impun punctul de vedere si mai intotdeauna ies cu succes in zona maximizarii profiturilor. (...) In momentul in care te folosesti de toate parghiile societatii, alimentand, cu bugete impresionante, in marketing, in publicitate, in a dezinforma consumatorii, este clar ca nu avem vreo sansa sa ne aparam pe noi si pe copiii nostri, iar Asociatia Pro Consumatori a luat taurul de coarne si a actionat de fiecare data cand interesele noastre au fost afectate, cand sanatatea noastra a fost pusa in pericol", a declarat Dumitru Balan.

Acesta a amintit ca Asociatia Pro Consumatori a realizat zeci de studii prin care a atras atentia asupra problemelor din zona sigurantei alimentare, avertizand in special asupra indulcitorilor periculosi din bauturile racoritoare, potrivit Agerpres.ro.

"Am scris impreuna cu colegii din APC zeci de studii in zona sigurantei alimentelor. Ce am invatat de la informarile Asociatiei Pro Consumatori? Am invatat in primul rand ca majoritatea bauturilor racoritoare de pe piata noastra contin indulcitori periculosi, in speta aspartan, contin foarte mult zahar, pentru ca societatea nu a reglementat cantitatea de zahar maxim admisa pe 100 de grame, si atunci producatorii speculeaza in folosul lor aceasta bresa - zaharul este un ingredient ieftin si creeaza o valoare adaugata, in asa fel incat pretul la raft sa fie mic, iar calitatea produsului sa fie foarte scazuta", a afirmat expertul Asociatiei Pro Consumatori.

Presedintele Aliantei Parintilor, Cristian Filip, a evidentiat rolul pe care APC il joaca in protectia sanatatii consumatorilor si a argumentat impotriva adoptarii legii obligativitatii vaccinarii.

"Scopul organizatiei este unul nobil, altruist, de a se pune in slujba oamenilor, a comunitatii, incercand sa ne protejeze pe toti de anumite lucrurile rele care ni se pot intampla. Aceasta organizatie este obligata sa protejeze comunitatea si oamenii de anumite ingerinte in viata privata, in sanatatea noastra, (realizate n.r.) din pacate chiar de unele entitati ale statului. Ma gandesc acum chiar la o chestiune care este de importanta majora in zilele noastre, ma refer la absurditatea unei legi care sta pe cale de a aparea in Romania, legea obligativitatii vaccinarii tuturor oamenilor din aceasta tara", a declarat Cristian Filip.

Reprezentantul Consiliului Concurentei, Razvan Orasanu, a subliniat importanta pe care o au organizatiile neguvernamentale precum Asociatia Pro Consumatori pentru contrabalansarea activitatii la limita legii pe care o au unele companii de pe piata.

"Reprezint astazi aici Consiliul Concurentei, pentru ca noi avem un perteneriat respectat si la care tinem foarte mult, cu asociatia a carei aniversare suntem stransi aici ca s-o serbam. De ce tinem foarte mult la aceasta relatie, care cred ca trebuie sa devina mai fireasca, intre autoritatile statului si ONG-uri? Pentru ca noi cautam voci din societate care sa reprezinte consumatorii in contrapondere cu activitatea uneori apasatoare, covarsitoare si uneori la marginea legii pe care o desfasoara unii agenti economici cu putere excesiva in piata", a declarat Razvan Orasanu.

Presedintele APC, Costel Stanciu, a mentionat ca asociatia este una incomoda pentru companiile care nu respecta consumatorii si pentru acei politicieni care servesc interesele firmelor care incalca legea.

"Organizatia noastra s-a pus in slujba consumatorului in tot ceea ce face, iar in acest fel este o organizatie incomoda pentru acea parte a industriei care nu a inteles ca noi consumatorii trebuie sa fim respectati, si totodata pentru o parte a clasei politice, care ciugulesc din palma acelor agenti economici care incalca legea. (...) Nu ne-a fost usor sa ajungem la aceasta varsta de 30 de ani, dar ceea ce nu te doboara te face mai puternic, iar noi vom ramane in continuare in slujba consumatorilor", a precizat presedintele Asociatiei Pro Consumatori.