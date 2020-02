Sute de zboruri au fost anulate in Germania din cauza unei furtuni care a provocat haos in nordul Europei, unde zeci de mii de case au ramas fara electricitate din cauza vanturilor puternice si cel putin o persoana a murit, informeaza DPA.

Furtuna, cunoscuta sub numele de "Sabine" in Germania si de "Ciara" in restul tarilor, se deplaseaza spre estul continentului european, dupa ce a lovit prima data Marea Britanie.

Orasul german Munchen a fost puternic afectat de furtuna, 420 de zboruri fiind anulate pe aeroportul din acest oras din sudul Germaniei.

Reprezentanti ai companiei Lufthansa, care opereaza numeroase zboruri catre si dinspre Munchen, au indicat ca toate cursele continentale ale companiei programate pana in ora 13:00 (12.00 GMT) si cele intercontinentale pana la 14:00 vor ramane la sol.

Intre timp, zborurile operate de companie pe aeroportul din Frankfurt au reveni la normal, a completat purtatorul de cuvant. Cu toate acestea, 190 de zboruri au fost anulate ziua precedenta pe acest aeroport, cel mai mare din Germania, in conditiile in care mai multe companii aeriene au preferat sa ia aceasta masura preventiva, pe masura ce furtuna se apropia, potrivit Agerpres.ro.

De asemenea, aproximativ 150 de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Dusseldorf si Koln si cateva zeci pe cele din Stuttgart si Hamburg.

Deutsche Bahn, compania feroviara a tarii, a declarat duminica seara ca prevede suspendarea circulatiei trenurilor la nivel national din cauza furtunii care a afectat Germania incepand de duminica.

In Suedia, un barbat a murit si un al doilea este dat disparut, dupa ce barca in care se aflau la pescuit s-a rasturnat duminica pe un lac din apropiere de Svenljunga, o localitate din sud-vestul Suediei, din cauza vanturilor extrem de puternice, a declarat politia. Eforturile de cautare si salvare ale persoanei disparute au fost reluate luni.

In Marea Britanie si Irlanda circa 10.000 de case au ramas fara electricitate, in timp ce Met Office a avertizat cu privire la riscul de inundatii in Scotia si Anglia.

De asemenea, in Franta, compania de furnizare a energiei electrice Enedis a precizat ca furtuna a lasat fara curent circa 130.000 de case luni dimineata. Mai multe trenuri regionale au fost anulate in nordul Frantei, iar Meteo France a mentinut pentru 32 de departamente alerta portocalie pentru vanturi puternice.

In Polonia, peste 55.000 de gospodarii ramasesera fara electricitate luni dimineata, potrivit unui purtator de cuvant al serviciilor de pompieri citat de agentia PAP. Pana luni la ora 6 dimineata, vanturile puternice au dus la peste 1.100 de interventii ale pompierilor, in mare parte pentru a indeparta copacii cazuti.

In Belgia, furtuna a provocat pagube in toata tara, dar nu au fost raportate victime.

In capitala Bruxelles, o parte a fatada unei case s-a prabusit, in timp ce in orasul Huy, din sud-estul tarii, o parte a acoperisului unei piscine a fost avariat, a raportat agentia de stiri Belga.

In Elvetia, mai multe linii de tren, drumuri montane si scoli au fost inchise in conditiile in care vanturile care insoteau furtuna au atins pana la 148 de kilometri pe ora