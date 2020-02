Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de vant puternic si viscol pentru zonele montane inalte ale judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt, Cluj si Bihor si Cod galben de intensificari ale vantului la munte, in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures si ninsori viscolite in zona montana inalta.

Codul portocaliu, valabil de luni, ora 18:00, pana marti, ora 20:00, cand in zona inalta de munte a judetelor Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Suceava, Neamt, Cluj si Bihor vor fi intensificari sustinute ale vantului cu rafale de peste 90-120 km/h si temporar va ninge viscolit, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.

Codul galben va intra in vigoare tot luni, ora 14:00, pana marti, ora 20:00. "La munte, vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 65-75 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depasi 90 km/h si va fi viscol.

Vor fi intervale in care in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures rafalele vor depasi 55-65 de km/h si izolat 70-80 km/h.

Temporar va ninge in masivele montane din nordul tarii, iar in restul zonei de munte, in Maramures si in nord – estul Transilvaniei, la inceput vor fi precipitatii mixte, favorizand formarea de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Citeste si: Cod PORTOCALIU de viscol si ninsoare in 18 judete

Cantitatile de precipitatii vor fi mai insemnate in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si in vestul Carpatilor Meridionali, unde vor depasi local 15 l/mp si izolat 20-25 l/mp, iar la atitudini in general de peste 1500 m se va depune strat consistent de zapada.

Intensificari ale vantului, cu rafale in general de 45-55 km/h, vor fi si in restul teritoriului. Precipitatii mai ales sub forma de ploaie si lapovita se vor semnala si in celelate regiuni, izolat vor fi conditii de polei, iar in sud-vest, cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp", informeaza ANM.

Sursa foto: Administratia Nationala de Meteorologie