Un copil in varsta de 2 ani a fost spulberat de o masina, chiar pe trecerea de pietoni. Cel mic a fugit de langa parinti si a incercat sa traverseze cand semaforul era rosu.

In imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede ca soferul nu a avut timp sa il observe pe cel mic, lovindu-l in plin. In urma accidentului, copilul a ajuns in coma la spital. Conducatorul auto a fost testat cu etilotestul, dar rezultatul a iesit negativ, potrivit antena3.ro.