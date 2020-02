Toti romanii au simtit ca sistemul sanitar este la pamant, indiferent de pozitia lor sociala. Sorina Pintea, ministrul Sanatatii la acea vreme, a recunoscut ca a fost diagnosticata corect abia a patra oara.

Desi la acel moment era in functia de ministru al Sanatatii, Sorina Pintea a intampinat aceleasi probleme ca si ceilalti romani care schimba multi doctori, primesc tratamente gresite si mai apoi afla adevarul despre boala de care sufera, potrivit libertatea.ro.

"Nu stia boala cu cine se pune. Si pentru mine a fost un soc. Trebuie sa recunosc ca a fost pentru a doua oara in viata mea cand m-am simtit descumpanita si dezorientata putin. Am primit un diagnostic ciudat, un diagnostic care m-a pus pe ganduri, dar sa incep cu inceputul. In luna iulie 2019 mi-au aparut niste pete pe fata, identice, pe ambii obraji. M-am dus la un dermatolog ca orice om normal, mi s-a spus ca am o dermatita, am primit unguente, si m-am dus in vacanta la inceputul lui August. Am venit acasa, pentru ca semnele nu treceau, am consultat un al doilea dermatolog care mi-a schimbat unguentul, dar tot unguent a fost, apoi au inceput sa-mi apara pete pe maini.

M-am dus la al treilea dermatolog si am primit doua tipuri de unguente, unul pentru mana si unul pentru obraji. Am fost apoi in delagatia oficiala, in septembrie, cu primul ministru al Romaniei in America si acolo am inceput sa ma simt foarte rau. Eram obosita, dar am pus-o pe seama fusului orar, a oboselii de la minister, ma rog. Nu credeam ca sunt bolnava. Adica sa am altceva. Am revenit in tara si am inceput sa ma simt din ce in ce mai obosita", a spus Sorina Pintea in cadrul unei emisiuni televizate.