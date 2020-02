Nicolae Ciuca, ministrul Apararii, declara, cu referire la pensiile militare, ca Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost.

"Despre pensii… o chestiune pe care o putem intelege si intr-o alta nota decat cea a pensiilor militare. Pentru ca atunci cand vorbesti de o separare la nivelul institutiei militare, eu cred ca obiectivul nu este acela de a analiza intr-un mod onest si echitabil situatia pensiilor ci, mai degraba, de a induce o stare de framantare si neliniste intr-o institutie de baza, fundamentala, a statului roman, care se bucura de increderea si suportul populatiei intr-un procent covarsitor de mare.

Institutia militara, prin definitie, este o institutie coeziva, sinergica. Din momentul in care au intrat pe portile liceului militar au invatat impreuna, au muncit impreuna, au desfasurat activitati specifice impreuna, s-au dezvoltat in cariera impreuna, au fost in misiuni impreuna.

O astfel de separatie, mentionez inca o data, este greu de acceptat, motiv pentru care nici nu am intervenit sa o comentam la vremea respectiva, pentru ca mi s-a parut o interventie cat se poate de neavenita. Pentru ca afecteaza si 'targeteaza' in mod deosebit una dintre institutiile de baza ale statului roman care, alaturi de celelalte – pentru ca militari nu sunt numai in armata, militari sunt si in celelalte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au in spirit aceeasi natura a actiunii si anume cea caracterizata de coeziune si tot unitar.

Doar ca sa inteleaga cei care sunt mai putin familiarizati cu terminologia, dar si cu sintagmele din domeniul militar, precizez ca pentru a sustine un militar in teatrele de operatii este nevoie de 9 -12 oameni in activitatile de suport.

Noi nu ne putem indeplini misiunile, oriunde am fi, fara sa ne bucuram de tot ceea ce inseamna liniile de suport logistic, liniile de suport tehnic, liniile de suport moral, care au o componenta considerabila in ceea ce inseamna succesul actiunii militare. Sper ca pentru mine sa fie ultima data cand fac precizarea ca armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost. Noi nu puteam sa mergem in misiuni in daca nu erau cei din tara care sa ne sprijine in executarea misiunilor.

Pericolul si tot ceea ce inseamna cadrul de desfasurare a actiunii militare este asumat de fiecare dintre noi, inclusiv de logisticieni, pentru ca logistica se face si in teatrul de operatii. Cei care ies in misiune executa partea pur operativa a actiunii militare dar, inca o data, si acolo exista elementele de sprijin - logistic, tehnic, medical, personal, comunicatii si informatica si asa mai departe, care sunt acolo, in teatru. Faptul ca executa misiunea dintr-o anumita locatie, un pic mai „safe”, cum se spune, asta nu inseamna ca nu impartasesc aceleasi elemente de pericol.

Pe de alta parte, as dori sa se vada profesia de militar asumata de fiecare dintre noi. Stim, atunci cand depunem juramantul militar, ca ne asumam riscurile, ne asumam responsabilitatea a ceea ce inseamna apararea tarii chiar cu pretul vietii, stim care ne sunt limitarile, stim care ne sunt constrangerile, stim care ne sunt privatiunile si, din nou, drepturile restranse, pentru ca asta este viata de militar.

Noi am inteles foarte bine legea pensiilor militare iar la noi, in institutia militara, in institutiile militare, legea se aplica cat se poate de corect. Militarii nu pot sa-si adauge absolut niciun bonus sau coeficient in ultima luna, inainte de a iesi la pensie, pentru ca, in baza legii, singurul drept pe care il avem de a alege atunci cand iesim la pensie este segmentul acesta de sase luni consecutive din ultimii cinci ani, in baza caruia se calculeaza pensia, iar pensia incepe de la plafonul de 65% si nu depaseste 85%. Ca atare, indiferent despre cine discutam dintre cei care ies la pensie in uniforma militara pe baza legii, nu depasesc salariul net in plata la iesirea la pensie.

Militarii nu au pensie speciala. Militarii, de la Alexandru Ioan Cuza incoace, beneficiaza de pensie militara de serviciu", a scris pe Facebook Nicolae Ciuca.