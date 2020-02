Politistii din municipiul Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce, sambata seara, un copil in varsta de 9 ani a fost gasit inconstient intr-un loc de joaca din oras, echipajele medicale sosite la fata locului constatand decesul acestuia, a informat, duminica, IPJ Brasov.

Conform sursei citate, prezenta unui copil, in stare de inconstienta, pe un loc de joaca din municipiu a fost sesizata, in jurul orei 20:30, prin apel la 112.

"La fata locului s-a deplasat un echipaj medical, care, in urma efectuarii protocolului de resuscitare, a declarat decesul persoanei. Cadavrul a fost ridicat si transportat la serviciul de medicina legala in vederea efectuarii necropsiei si a stabilirii cauzelor reale ale decesului", a precizat IPJ Brasov, potrivit Agerpres.

In cauza, politistii din Fagaras efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, a mentionat sursa citata.