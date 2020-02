Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a povestit prin ce a trecut, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala grava.

"Nu stia boala cu cine se pune. Ce s-a intamplat a fost si pentru mine un soc si trebuie sa recunosc ca a fost pentru a doua oara in viata mea cand m-am simtit descumpanita si dezorientata putin. Am primit un diagnostic ciudat, un diagnostic care m-a pus pe ganduri. In luna iulie 2019 mi-au aparut niste pete pe fata, identice, pe ambii obraji. M-am dus la dermatolog ca orice om normal, mi s-a spus ca am o dermatita, am primit unguente si m-am dus in vacanta la inceputul lui august. Am venit apoi acasa si pentru ca semnele nu treceau am consultat cel de-al doilea dermatolog, care mi-a schimbat unguentul, dar tot unguent a fost. Apoi au inceput sa-mi apara pete pe maini. M-am dus la al treilea dermatolog si am primit doua tipuri de unguente, unul pentru mana si unul pentru obraji

Am luptat sa avem imunoglobuline in tara pentru ca intotdeauna am empatizat cu pacientii si am simtit ca trebuie sa fac ceva si uite ca nu am gresit. Am ajuns sa am nevoie de aceasta terapie. Mi-a fost administrata si chiar dupa prima cura deja analizele mele aratau mult, mult mai bine. In data de 3 februarie, cand am ales sa vorbesc despre boala, am primit rezultatele ultimelor analize care aratau ca boala a intrat in remisie, deci totul este in limite normale. Mare, foarte mare bucurie.

Bolile autoimune au in spate o chestiune genetica, care nu exista la mine, un neoplasm care nu exista, o boala infectioasa care nu exista, stresul care a existat.

Ma trezeam noapte sa iau medicamentele si ma duceam intr-un colt al casei si plangeam pentru ca sotul meu e foarte vigilent si se trezea la fiecare miscare. A fost si el putin sperial la inceput si incercam sa nu transmit povara. Copiii cand veneau la mine zambeam, ne amuzam. Ei erau obisnuiti sa glumeasca cu mine si o faceau in continuare, dar si ei plangeau pe ascuns pentru ca am aflat ulterior. E ciudat, dar nicio clipa nu m-am gandit ca nu o sa fiu bine, nicio clipa. M-am gandit ca va dura putin mai mult tratamentul. Atunci cand mi s-a spus ca s-ar putea sa ascund un neoplasm am spus: Ok, asta este, se trateaza, ce bine ca o sa-l descopar in faza incipienta", a declarat Sorina Pintea la un post de televiziune, citata de antena3.ro.