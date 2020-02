Social • 7 Februarie 2020 • 13:29 13:29 Lectura de 2 minute

Ai cumparat o casa sau vrei sa-ti renovezi locuinta? Designerul de interior este cel care te poate ajuta sa decorezi, astfel incat locuinta sa se potriveasca gusturilor tale si sa se incadreze in noile tendinte. Mai mult, un designer de interior stie cum sa eficientizeze spatiul.



Daca alegi sa lucrezi cu un specialist in design interior, ii vei spune care sunt dorintele tale, bugetul de care dispui si alte detalii utile. Designerul iti va arata o schita, te va ajuta cu proiectarea si iti va recomanda produsele pe care trebuie sa le cumperi. In acest articol iti prezentam toate avantajele pe care le vei avea daca apelezi la un designer.



Economisesti timp Chiar daca stii cum ti-ai dori sa arate apartamentul sau casa in care locuiesti, probabil vei pierde mult timp pentru a alege cele mai potrivite materiale, culori si accesorii. Astfel, primul motiv pentru care ar trebui sa apelezi la un designer de interior il reprezinta economisirea timpului, una dintre cele mai valoroase resurse de care dispui. Un designer de interior te ajuta sa scapi de grija amenajarii locuintei, pentru ca se ocupa singur de proiect, de la schita si pana la punerea in practica a ideilor. In afara de acest pas, urmeaza clasica vanatoare de piese de mobilier si decoratiuni, care ar dura infinit mai mult daca nu ai avea langa tine un designer de interior. Acesta stie exact de unde sa procure cele mai potrivite piese sau care sunt furnizorii ideali. Nu faci cheltuieli inutile Daca vrei sa-ti amenajezi casa de unul singur, probabil vei fi pus in fata a numeroase optiuni. Ce decoratiuni sa alegi? Cum trebuie sa arate patul sau canapeaua? Care sunt culorile cele mai potrivite? Daca nu esti bine organizat, ai putea sa cumperi anumite piese de mobilier, iar apoi sa-ti dai seama ca nu se potrivesc bine in spatiul ales si trebuie schimbate, lucru care va afecta bugetul. Aici intervine designerul de interior, care te poate scuti de aceste eforturi si va avea grija sa aleaga mobilierul potrivit. Designerul vine cu idei originale Inainte de a se apuca de proiectul de amenajare, designerul de interior va discuta cu tine, pentru a afla care sunt pasiunile tale si cum poate oferi originalitate fiecarei incaperi. Atata timp cat discuti liber cu specialistul si ii spui ce preferi si ce tabieturi ai, el va reusi sa iti personalizeze locuinta dupa bunul tau plac, astfel incat sa ti se potriveasca. Citeste si: Doliu in lumea fotbalului. A murit Ilie Barbulescu Specialistul are cele mai bune solutii Datorita experientei pe care o are cu amenajarile interioare, un designer de interior poate gasi cele mai bune solutii pentru amenajarea locuintei tale. Daca apelezi la un designer de interior, vei scapa de grija luarii deciziilor in ceea ce priveste mobila, finisajele sau decoratiunile. Mai mult, designerul de interior nu te va dezamagi, pentru ca va sti exact unde sa caute lucrurile de care ai nevoie, pentru ca se loveste constant de situatii asemanatoare. In concluzie, designerul de interior iti propune cele mai utile solutii de amenajare, astfel incat sa reorganizezi eficient spatiul de care dispui. Nu in ultimul rand, te va ajuta sa obtii o locuinta mai spatioasa si mai prietenoasa, care sa te reprezinte.

