A fost gasit un caine ucis cu brutalitate in curtea unui vasluian din localitatea Toporasti. Potrivit unei asociatii care salveaza cainii, proprietarul a sunat la politie, dar autoritatilor au spus ca "face tam-tam pentru niste javre".

Un barbat din localitatea Toporasti, judetul Vaslui si-a gasit animalul de companie spanzurat si cu urechile taiate. De asemenea, acesta spune ca l-a si vazut pe cel care i-a omorat cainele in timp ce il lovea cu un par. Ulterior, acesta a cerut ajutorul unei asociatii de protectie a animalelor.

Barbatul a sustinut ca nu este prima data cand o persoana din sat maltrateaza animalele oamenilor, potrivit digi24.ro.

"Am primit apelul disperat al acestui cetatean, rugandu-ne sa-l ajutam, ca in satul lui Toporasti, judetul Vaslui (la 70 de km departare de noi) un individ are o placere macabra de a omori animalele in sat (le taie urechile si apoi ii spanzura in lat). L-am indrumat sa sune la politie si sa faca o plangere contra individului. Ne-a spus ca a facut mai multe sesizari scrise la politia din acel sat si ca politia nu le-a acceptat spunandu-i ca «face atata tam-tam pentru niste javre»", au scris reprezentantii asociatiei care salveaza cainii pe Facebook.

Cainele a fost preluat de catre asociatie si dus la DSV Barlad pentru mai multe investigatii.

"Am fost sesizati de mai multe persoane. A fost dispusa efectuarea de verificari, iar in functie de rezultatul acestora vor fi dispuse masurile legale", declara purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorgita.