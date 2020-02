Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor declara epidemie de gripa in Romania. Au fost identificate peste 7.000 de imbolnaviri si 18 decese.

In ultima saptamana au fost declarate 7.022 cazuri de gripa la nivelul tarii. Ultimele doua persoane care au decedat sunt un copil de un an si sase luni din judetul Neamt si o femeie in varsta de 49 de ani din judetul Mures.

Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca 90% din decesele asociate gripei au fost inregistrate in randul oamenilor in varsta si in grupele cu risc crescut, potrivit adevarul.ro.

Suspendarea partiala sau integrala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei afecteaza, in prezent, 9.637 de elevi, a anuntat, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii, care a precizat ca aceasta cifra nu reprezinta numarul copiilor bolnavi.

Sunt vizate unitati scolare din 12 judete si Bucuresti:

Citeste si: O fetita de 11 luni a murit din cauza gripei

* judetul Alba - cinci unitati de invatamant inchise integral si doua partial;

* judetul Arges - trei unitati de invatamant inchise partial;

* Bucuresti - doua unitati de invatamant inchise integral si 65 partial;

* judetul Constanta - doua unitati de invatamant inchise partial;

Citeste si: Tariceanu: Am pierdut unul dintre cei mai buni jurnalisti

* judetul Cluj - sapte unitati de invatamant inchise partial;

* judetul Giurgiu - doua unitati de invatamant inchise integral;

* judetul Iasi - o unitate de invatamant inchisa integral si trei partial;

* judetul Ilfov - doua unitati de invatamant inchise integral si trei partial;

Citeste si: Autoritatile au deschis dosar de moarte suspecta dupa decesul Cristine

* judetul Olt - o unitate de invatamant inchisa partial;

* judetul Salaj - o unitate de invatamant inchisa partial;

* judetul Sibiu - doua unitati de invatamant inchise partial;

* judetul Suceava - doua unitati de invatamant inchise integral si cinci partial;

* judetul Teleorman - o unitate de invatamant inchisa partial, potrivit Agerpres.ro