Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului, ninsoare viscolita si spulberata in 18 judete si alte doua coduri galbene de intensificari ale vantului, ce vizeaza centrul si sud-estul tarii.

Joi, pana la ora 13:00, in estul Munteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute cu rafale de 70-80 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura peste 80-100 km/h, viscolind si spulberand ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii, potrivit ANM.

Judetele vizate de codul portocaliu: Constanta, Tulcea, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Buzau, Vrancea, Covasna (partial), Prahova (partial), Brasov (partial), Dambovita (partial), Arges (partial), Sibiu (partial), Valcea (partial), Gorj (partial), Alba (partial) si Hunedoara (partial).

Sursa foto: meteoromania.ro

Citeste si: Cod GALBEN de vant si precipitatii in 27 de judete

In judetele Bacau si Vaslui intra in vigoare codul galben, iar vantul va prezenta intensificari, cu viteze de 55-65 km/h.

Pana joi, 6 februarie, ora 18:00, vantul va mai prezenta intensificari in jumatatea de sud a Moldovei, Dobrogea si estul Munteniei, cu viteze de 55-60 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, precum si pe litoral peste 70 km/h, spulberand zapada. Va mai ninge slab in extremitatea de sud-est a tarii.

Judetele vizate de codul galben: Covasna (partial), Buzau (partial), Prahova (partial), Brasov (partial), Dambovita (partial), Arges (partial), Sibiu (partial), Valcea (partial), Gorj (partial), Alba (partial), Hunedoara (partial), Caras-Severin (partial).

Sursa foto: meteoromania.ro