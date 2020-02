Social • 6 Februarie 2020 • 12:05 12:05 Lectura de 3 minute

Alegerea unei rochii potrivite pentru evenimentele importante precum nuntile poate deveni o sarcina extrem de dificila. Iti doresti sa arati fantastic, sa fii in ton cu moda si sa intorci priviri? Pentru a face o alegere inspirata, este esential sa ai in vedere aspecte precum anotimpul in care are loc evenimentul si locul desfasurarii acestuia.

Atunci cand te hotarasti sa mergi la cumparaturi pentru a-ti gasi rochia ideala, tine cont de silueta ta si opteaza pentru un model care te avantajeaza. Pentru ca misiunea alegerii rochiei perfecte pentru nunta sa fie ceva mai usoara, am facut o selectie a celor mai potrivite modele de rochii pentru nunti din care sa te inspiri: Rochia de seara eleganta, neagra Cu o rochie eleganta, neagra nu vei da niciodata gres, insa, chiar si asa, sunt unele lucruri pe care este bine sa le ai in vedere. Iata care sunt acestea: Alege o rochie versatila. Rochiile lungi te pot incurca la dans, iar rochiile prea scurte nu sunt o alegere tocmai inspirata pentru un eveniment formal. Cel mai potrivit model este rochia midi sau pana la genunchi.

Opteaza pentru o croiala in ton cu silueta ta. Rochiile pencil sunt pentru taliile de viespe, in timp ce rochiile tip A, cambrate, se potrivesc unei talii usor rotunde.

Daca nu stii exact cum vrei sa arate rochia, alege un model fara maneci, cu decolteu rotund sau in V, cat mai delicat.

In privinta materialului, orienteaza-te catre unul cat mai calitativ, care sa nu fie rigid, sa nu se muleze inestetic si sa nu se sifoneze. Rochia midi in culori pastelate Nunta este un eveniment plin de caldura si de bucurie, asa ca si look-ul tau poate reflecta, prin culorile alese, aceste stari. Opteaza pentru o rochie cu imprimeu vesel, asa cum este cel floral, sau pentru o rochie de culoare crem cu aplicatii feminine. O alegere de succes in randul rochiilor de seara midi este combinatia alcatuita din voal cu dantela si cateva aplicatii manuale, feminine. Croiala lejera te va ajuta sa te simti in largul tau si sa te bucuri din plin de fiecare clipa a petrecerii. Acest tip de tinuta poate fi accesorizat cu o pereche de pantofi stiletto nude, aurii sau albastri. Nu uita nici de bijuteriile delicate si, bineinteles, de un plic cu aspect glam. Tine cont ca acest model de rochie reuseste sa puna in valoare formele, ceea ce il transforma intr-o alegere potrivita pentru femeile cu silueta tip clepsidra. Citeste si: 10+ tinute atent alese prin care Margot Robbie s-a facut remarcata Rochia asimetrica, perfecta pentru toate siluetele Daca vrei sa investesti intr-o rochie de ocazie eleganta care sa se potriveasca la mai multe evenimente, fii convinsa ca o rochie asimetrica este o alegere inspirata. Acest tip de rochie este unul lejer, confectionat din voal combinat cu dantela si broderii. Pe langa faptul ca vei arata minunat intr-o astfel de piesa vestimentara, te vei simti si foarte confortabil. Daca vrei sa atragi atentia intr-un mod placut, opteaza pentru o culoare precum verde sau albastru. Rochiile asimetrice iti ofera un aer fresh si te scot din anonimat, asadar este indicat sa le porti cu incaltaminte cu design minimalist, pentru a lasa rochia sa ramana piesa de baza a tinutei tale.



Daca nu esti hotarata asupra unui model, ar fi bine sa cauti din timp in magazinele fizice sau online. Nu uita ca gasesti o gama variata de rochii de ocazie DyFashion la doar un click distanta.

