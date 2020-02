Ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi ca 22 de drumuri nationale sunt inchise, majoritatea din sud-estul tarii, pe patru drumuri nationale exista circulatie ingreunata, iar 35 de trenuri sunt stationate.

Circulatia metroului bucurestean se desfasoara normal.

"La ora 8,00 s-a ridicat Codul rosu. Noi am avut ieri seara un comandament, toata noaptea am stat in contact cu toate echipele noastre din tara. (...) Am o situatie de comandament care se prezinta in felul urmator: avem 22 de drumuri nationale inchise, in continuare mai sunt patru drumuri cu circulatia ingreunata. De asemenea, avem 35 de trenuri care sunt in acest moment stationate, pentru ca nu pot sa se deplaseze pe anumite linii, fiindca au cazut foarte multi copaci. Se intervine si dupa ce se curata linia se vor deplasa. Avem o singura linie inchisa in zona Vatra Dornei, zona Ilva Mica. Acolo am intervenit sunt copaci cazuti, linia este inchisa", a precizat Bode la Parlament.

El a anuntat ca a luat decizia azi noapte ca, acolo unde situatia a impus sau era pericol sa ramana trenuri blocate pe linii, acestea sa ramana in gari.

"Au fost transbordati, acolo unde s-a impus acest lucru, pe mijloacele de transport", a adaugat Bode.

Ministrul a adaugat ca la metrou se circula in acest moment "foarte bine".

"Am suplimentat trenurile la metrou, anticipand in aceasta dimineata ca foarte multi bucuresteni au dorit sa circule cu metroul, tinand cont de faptul ca la suprafata, din pacate, interventiile in ceea ce priveste deszapezirea nu au fost asa cum au trebuit sa fie. Sunt 65 de trenuri care circula, am discutat cu doamna director general, cu cei de la dispecerat, nu sunt probleme, nu sunt intarzieri, toate trenurile disponibile circula in acest moment la metrou", a detaliat Lucian Bode.

In prezent, a adaugat el, nu sunt curse anulate pe Aeroportul Henri Coanda.

"Nu avem curse anulate pe Aeroportul Otopeni. Avem curse intarziate. (...) Peste 60 de angajati au fost la datorie pe Aeroportul Otopeni pentru a curata pistele, pentru a curata calea de rulare. Avem intarziere foarte mare pe zborul de Iasi, zborul Tarom, pentru ca pilotii nu au reusit sa ajunga la aeroport, la aeronava, ramanand inzapeziti in localitatile din jurul Bucurestiului. Asadar, noi estimam ca pana in jurul orei 12,00, odata cu ridicarea Codului portocaliu, majoritatea drumurilor nationale sa fie redeschise, peste cele 22 care sunt astazi la aceasta ora inchise, iar pe cele patru cu circulatia ingreunata sa se circule in regim normal. Drumurile nationale inchise sunt in partea de sud-est a Romaniei si foarte putin aici in zona centrala" a mentionat Bode, potrivit Agerpres.