Ideal pentru curte, terase exterioare sau balcoane de apartament, gazonul sintetic poate fi o varianta estetica si economica de amenajare a oricarui spatiu. Gazonul artificial este usor de montat, insa are si o multime de alte avantaje, pe care ti le vom prezenta mai jos.

1. Costuri reduse de intretinere

In primul rand, gazonul artificial este mult mai usor de intretinut, spre deosebire de gazonul natural, care trebuie udat regulat si tuns la o anumita perioada de timp. Cu o simpla aspirare saptamanala, gazonul artificial va fi curat, confortabil si va arata bine. Iar tu vei economisi astfel banii pe care i-ai fi investit intr-o masina de tuns iarba.

2. Isi pastreaza aspectul indiferent de sezon

Spre deosebire de gazonul natural, cel sintetic isi pastreaza culoarea verde pe tot parcursul anului, indiferent de temperaturile de afara. De asemenea, pentru ingrijirea lui nu vei avea nevoie de ingrasaminte, pesticide sau alte produse de intretinere.

3. Este mai rezistent

Daca ai copii pasionati de fotbal, gazonul artificial poate fi cea mai buna varianta, pentru ca micutii se vor putea juca in gradina fara sa strice iarba. De asemenea, gazonul sintetic nu se va usca in perioadele secetoase, iar astfel te vei putea bucura de iarba verde pe tot parcursul anului. In plus, gazonul sintetic are si un sistem de drenare integrat, care permite uscarea rapida a lamelor dupa ploaie.

4. Previne cresterea ierburilor

Gazonul artificial poate fi o solutie perfecta pentru gradina ta, deoarece previne cresterea buruienilor si infestarile cu paraziti. Astfel, nu va mai fi nevoie sa folosesti pesticide sau alte solutii pentru a-ti proteja gradina, iar solul va fi mult mai sanatos, in cazul in care vei dori sa plantezi fructe sau legume in gradina.

5. Poate fi montat oriunde

Gazonul artificial poate fi folosit pentru a decora gradina sau curtea unei case, insa el poate fi montat in orice zona de exterior, inclusiv pe terenuri sportive. Daca locuiesti la bloc si ai o terasa sau un balcon deschis, il poti transforma intr-o zona de relaxare. Spre exemplu, poti alege o mocheta pentru exterior pe care sa o montezi pe balcon, iar astfel intregul spatiu va arata mult mai bine.

Fie ca optezi pentru gazon artificial sub forma de rola sau placi, acesta este solutia cea mai buna daca doresti sa te bucuri de spatiu verde in curte sau pe terasa, pe tot parcursul anului. De asemenea, este important de retinut ca gazonul sintetic poate fi montat pe mai multe tipuri de suprafete: direct pe sol, pe beton, pe lemn sau pe piatra.