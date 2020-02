Opt interventii chirurgicale de protezare totala a umarului, cu rezultate foarte bune, au fost efectuate anul trecut si in ianuarie 2020 la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, "printre putinele" din Romania in care se realizeaza astfel de operatii.



"In Romania, exista putine spitale - intre care se numara si SJU Alba Iulia - in care se efectueaza artroplastii totale de umar. Anul trecut si in ianuarie 2020 au fost efectuate 8 interventii chirurgicale de protezare totala a umarului, cu rezultate foarte bune", potrivit Agerpres.

In urma investitiilor efectuate aici si a cursurilor de specializare urmate in strainatate de medici, Sectia de Ortopedie-Traumatologie a spitalului din Alba Iulia a devenit "un puternic centru ortopedic", cu peste 1.500 de interventii chirurgicale efectuate in anul 2019, la pacienti din mai multe judete ale tarii.

O treime din totalul interventiilor chirurgicale efectuate in cadrul sectiei sunt artroplastiile - montarea de proteze de sold, genunchi sau umar, operatii de revizie si interventii pentru fracturi periprotetice, cu ajutorul carora pacientilor le-a fost redata mobilitatea articulatiilor.

Chirurgia artroscopica, tehnica revolutionara minim invaziva, folosita pentru a trata si examina leziunile din interiorul articulatiilor, este abordata la spitalul din Alba Iulia din 2018.

"In urma cu 2 ani, ca urmare a unei finantari de la Consiliul Judetean Alba, in subordinea caruia se afla spitalul, a fost achizitionat un artroscop ultraperformant, cu care au fost tratate artroscopic leziuni degenerative sau traumatisme. Pacientii s-au prezentat la spital cu luxatii recidivante de umar, instabilitate de genunchi, ligamentoplastii, menisc, leziuni de cartilaj etc. In total in 2019, au fost efectuate peste 120 de operatii artroscopice, la umar si genunchi", se precizeaza in comunicat.

De mentionat ca blocul operator al sectiei a fost dotat cu aparatura moderna, intre care un aparat Roentgen (Rx) mobil, lampi sciatice performante, mese de operatie multifunctionale, care se pot modifica pentru fiecare operatie. De asemenea, blocul operator dispune de cele mai noi tipuri de materiale de osteosinteza - tije centromedulare blocate din titan, tije gama, placi blocate etc. pentru fiecare os si pentru fiecare fractura). "Spre exemplu, anul precedent, au fost efectuate peste 500 de interventii chirurgicale sub control Rx-TV (aparat Roentgen), cu focar inchis, minim invazive", arata sursa citata.

Astfel de interventii nu ar fi fost posibile "daca medicii sectiei nu ar fi urmat numeroase cursuri de artroscopie si artroplastie, la clinici din tara si strainatate". Astazi, in cadrul sectiei se pot rezolva peste 95% dintre cazurile patologiei osteoarticulare.

Si Programul National de Ortopedie, de unde se obtin fondurile pentru proteze de sold, genunchi sau umar, functioneaza "foarte eficient si transparent" la SJU Alba Iulia. "Astfel, fondurile alocate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru acest program aproape s-au dublat in 2019 fata de anul precedent, ceea ce a dus la cresterea numarului de artroplastii si, automat, la reducerea timpului de asteptare a pacientului", se precizeaza in comunicat.

Sectia de Ortopedie si Traumatologie dispune de 15 saloane, cu 35 de paturi. Aceasta urmeaza sa beneficieze de reparatii capitale, mai transmite Biroul de Presa al SJU Alba Iulia.