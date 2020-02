Ai reusit sa restrangi numarul masinilor preferate la o cifra rezonabila? Toate se incadreaza in buget, toate iti plac la fel de mult si esti multumit de dotarile pe care le ofera? Care sa fie metoda eliminatorie astfel incat sa decizi castigatoarea? Test drive-ul este raspunsul. Insa ca acesta sa iti ofere varianta corecta si potrivita pentru tine, trebuie facut ca la carte. Urmareste sfaturile de mai jos pentru a te asigura ca beneficiezi de un test drive corect.



1. Testeaza toate masinile din lista ta

Daca lista ta de finaliste cuprinde cinci masini, atunci trebuie sa faci cate un test drive cu fiecare in parte. Chiar daca poate parea obositor, incearca pe cat posibil sa testezi toate masinile in aceeasi zi. Astfel, informatiile raman proaspete si vei putea sa compari experientele intre ele mult mai usor. Ia-ti o zi de concediu si vorbeste cu fiecare reprezentant in parte. Asa te poti asigura ca masinile pe care ti le doresti pentru test drive sunt disponibile atunci cand vrei tu.

2. Nu te grabi!

Acorda timpul necesar pentru fiecare masina in parte astfel incat sa ai posibilitatea sa observi atent toate plusurile si minusurile pe care le are aceasta. Chiar daca agentul de vanzari din dreapta ta iti va prezenta toate atuurile masinii respective, numai experienta condusului te poate convinge de ele. Cel putin 30 de minute trebuie sa aiba test drive-ul pentru a putea sa iti creezi o impresie pertinenta asupra modelului respectiv.



odata ce ai verificat sistemul audio, este recomandat ca atunci cand conduci acesta sa fie oprit. Numai asa poti sa auzi intocmai ce sunete scoate masina, cum se aude motorul sau cat de silentioasa este;



porneste aerul conditionat din masina, indiferent de sezonul in care te afli. De regula, masinile cu o motorizare mai mica intampina reale probleme atunci cand vor sa accelereze si au si aerul conditionat pornit;



acorda timp sa testezi toate dotarile pe care le are masina respectiva. Pentru acest lucru trebuie sa te afli pe un traseu liber, astfel incat sa experimentezi fiecare dotara asa cum trebuie. In acest fel iti poti da seama daca este ceva ce iti doresti neaparat sa ai pe masina ta;



este recomandat sa faci test-drive fix cu masina pe care vrei sa o cumperi. Sa spunem ca suni sa rezervi un test drive cu una din masinile Ford. Daca vrei sa iti cumperi un Ford Focus, degeaba faci test drive cu Ford Mondeo, deoarece experientele de sofat in cazul celor doua masini pot fi total diferite.

3. Alege un traseu complex

Traseul pe care alegi sa faci test-drive-ul trebuie sa fie cat mai complex. Acesta trebuie sa contina mai multe conditii de trafic, semafoare si sa aiba cat mai multe viraje. Este bine sa bifezi zone in care poti apasa mai mult acceleratia dar si zone care sa iti permita o frana mai brusca. Totodata, ai nevoie de o portiune de drum in care sa poti merge lin cu masina, fara intreruperi, pentru a-ti da seama cum se comporta la drum intins. Nu-ti fie rusine sa efectuezi si cateva parcari, laterale sau cu spatele. Numai cu rabdare si incercari poti vedea intr-adevar cat de fiabila este masina respectiva.

4. Roaga un prieten sa te insoteasca

Daca esti novice in domeniul auto, este o idee buna sa ai cu tine un prieten mai experimentat. Acesta poate sa observe la masina lucruri pe care ti le poti trece cu vederea si poate pune intrebari mai relevante agentului de vanzari. In plus, daca este o parere in care chiar ai incredere, la final poate conta enorm atunci cand te decizi asupra unul model. Mai mult, acesta poate tine de vorba agentul de vanzari cat tu esti concentrat pe lucruri mai importante, cum ar fi experienta la volanul masinii respective.

5. Analizeaza masina cu atentie

Inainte sau dupa test drive-ul in sine, petrece putin timp pentru a observa masina in adevarata ei splendoare.



Aseaza-te pe bancheta din spate;



Analizeaza portbagajul;



Observa toate spatiile de depozitare din interiorul ei;



Stai in scaun si probeaza cat de mult se ridica bancheta, se lasa suficient pe spate? Este comod de tinut volanul sau cat de potrivita e cotiera?

Modul in care te simti in masina si cat de confortabila este pot fi detalii extrem de importante in luarea deciziei finale.

Ca urmare, ai nevoie de aproximativ o ora pentru a testa o masina asa cum trebuie, pentru a-i proba toate dotarile si pentru a vedea daca, intr-adevar, este ceea ce iti doresti. Urmeaza sfaturile de mai sus, aloca rabdare si atentie si cu siguranta vei lua decizia cea mai buna inainte a face o achizitie atat de importanta precum cumpararea unei masini noi.