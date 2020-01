O profesoara de la o scoala din Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj, care lucra cu aviz psihologic temporar, a fost acuzata ca a palmuit un elev de clasa a cincea.

Autoritatile din Gorj au deschis o ancheta dupa ce profesoara de limba si literatura romana a fost acuzata ca a lovit, joi, un elev de clasa a cincea.

„S-a intocmit dosar penal pentru purtare abuziva, in urma sesizarii facute de parintii elevului", a declarat purtatorul de cuvant Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.

Profesoara nu se afla la prima abatere de acest fel intrucat in anul 2018 a fost concediata din cauza faptului ca s-a descoperit ca aceasta umbla cu un ciocan in geanta. La acel moment, instanta a decis ca se poate intoarce la catedra.

In urma unei testari psihologice, cadrul didactic a primit un aviz temporar care presupunea o reevaluare a competentelor, dar nu a fost prezenta la acesta, potrivit digi24.ro.

„In data de 7 octombrie 2019 i-a fost emis un aviz temporar care impunea reevaluarea si, in baza acestui document medical, Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bengesti a luat o decizie, numai ca, asa cum prevede legea, este confidentiala. In acest moment, consideram ca situatia este solutionata", a mentionat Georgeta Popescu, purtator de cuvant al ISJ Gorj.

Conform Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, contractul de munca al profesoarei a fost suspendat pe 30 ianuarie din cauza faptului ca nu ar fi prezentat documentul potrivit caruia aceasta are toate competentele psihologice pentru a ramane la catedra.